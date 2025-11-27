Tolisso dédicace son triplé à « Alexandre»

Coco câline.

La soirée de Corentin Tolisso est parfaite. Porteur du brassard lors de la large balade des Lyonnais en Serbie, où ils y affrontaient le Maccabi Tel-Aviv (6-0), le capitaine de l’OL a permis a son équipe de gagner pour la première fois depuis un mois. Lyon remporte un match par six buts d’écart en Europe pour la première fois depuis son 7-1 polémique contre Zagreb. Selon le toujours excellent Stats du foot, il devient le huitième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Et il marque le premier triplé d’un lyonnais en Europe depuis Nabil Fekir, en 2017.

Premier triplé en carrière ✨ 500e but de l'OL en Coupe d'Europe, inscrit en tant que capitaine 🦁 Quelle soirée pour Coco Tolisso ! 😍#MTAOL pic.twitter.com/c0GqFeghU4 — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2025

Alors, au micro du diffuseur Canal +, il a laissé exprimer sa joie, et a dédié son but à « Alexandre Lacazette ». Il poursuit, ballon du match à la main et écharpe du club autour du cou : « Je vais le faire signer par tout le staff et les coéquipiers et le donner à mon père. […] On a de grandes ambitions. Il faut rester à ces deux premières places, ça serait pas mal. »

L'@OL a enregistré sa plus large victoire en compétition officielle depuis le 4 janvier 2020 contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France (0-7). #MTAOL — Stats Foot (@Statsdufoot) November 27, 2025

Lyon a trouvé son buteur.

Lyon et Tolisso chopent le trône de la Ligue Europa