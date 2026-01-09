Trophée des champions : Medhi Benatia réagit à la défaite de l’Olympique de Marseille

Des regrets, pas des remords.

À la sortie du Trophée des champions disputé à Koweït City ce jeudi soir et au bout duquel le Paris Saint-Germain s’est imposé au terme d’une séance de tirs au but complètement ratée par l’Olympique de Marseille, le directeur du football du club olympien Medhi Benatia a logiquement exprimé toute sa frustration avant de monter dans l’avion du retour : « Il nous a manqué un peu de réussite, on a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps. Ça faisait longtemps que Chevalier n’avait pas été aussi décisif. On aurait aussi pu être plus vicieux, plus malins à la fin, voire marquer le troisième but. »

De la fierté malgré le dégoût

Pour Benatia, l’OM a donc péché par manque de réalisme, et ce n’est pas une découverte : « Depuis un an et demi, on a souvent eu des résultats positifs, mais on n’a pas toujours vu le jeu que le coach désire. » Ce qui ne l’empêche pas de se montrer optimiste pour la suite : « Ce jeudi soir, en matière de prestation, on a vu une très belle équipe sur le terrain qui a toujours essayé de trouver la solution. Je sors de ce match dégoûté, dépité, mais avec beaucoup d’ambitions pour la suite », résume celui qui ressent également « beaucoup de fierté pour les joueurs et le coach » après cette nouvelle défaite face à « la meilleure équipe d’Europe » : « Pour moi, il n’y a pas de hasard. Tu ne fais pas ce match face au PSG si tu n’as pas une belle équipe et un grand entraîneur. »

Dommage qu’il n’y ait pas de récompense symbolique pour les perdants.

