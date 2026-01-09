S’abonner au mag
  • Trophée des champions
  • PSG-OM (2-2, 4-1 TAB)

Trophée des champions : Medhi Benatia réagit à la défaite de l’Olympique de Marseille

JD
Trophée des champions : Medhi Benatia réagit à la défaite de l’Olympique de Marseille

Des regrets, pas des remords.

À la sortie du Trophée des champions disputé à Koweït City ce jeudi soir et au bout duquel le Paris Saint-Germain s’est imposé au terme d’une séance de tirs au but complètement ratée par l’Olympique de Marseille, le directeur du football du club olympien Medhi Benatia a logiquement exprimé toute sa frustration avant de monter dans l’avion du retour : « Il nous a manqué un peu de réussite, on a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps. Ça faisait longtemps que Chevalier n’avait pas été aussi décisif. On aurait aussi pu être plus vicieux, plus malins à la fin, voire marquer le troisième but.  »

De la fierté malgré le dégoût

Pour Benatia, l’OM a donc péché par manque de réalisme, et ce n’est pas une découverte : « Depuis un an et demi, on a souvent eu des résultats positifs, mais on n’a pas toujours vu le jeu que le coach désire. » Ce qui ne l’empêche pas de se montrer optimiste pour la suite : « Ce jeudi soir, en matière de prestation, on a vu une très belle équipe sur le terrain qui a toujours essayé de trouver la solution. Je sors de ce match dégoûté, dépité, mais avec beaucoup d’ambitions pour la suite », résume celui qui ressent également « beaucoup de fierté pour les joueurs et le coach » après cette nouvelle défaite face à « la meilleure équipe d’Europe » : « Pour moi, il n’y a pas de hasard. Tu ne fais pas ce match face au PSG si tu n’as pas une belle équipe et un grand entraîneur. »

Dommage qu’il n’y ait pas de récompense symbolique pour les perdants.

Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l’OM contre le PSG

JD

À lire aussi
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les notes de PSG-OM
  • Trophée des champions
  • PSG-OM (2-2, 4-1 TAB)
Les notes de PSG-OM

Les notes de PSG-OM

Les notes de PSG-OM
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
22
Revivez PSG-OM (2-2)
  • Trophée des Champions
  • PSG-OM
Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez PSG-OM (2-2)
Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Revivez PSG-OM (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!