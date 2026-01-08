- Trophée des champions
- PSG-OM (2-2, 4-1 TAB)
Les notes de PSG-OM
Geoffrey Kondogbia et Amine Gouiri ont ressemblé à des recrues hivernales, mais le PSG pouvait compter sur Lucas Chevalier pour faire vivre la concurrence avec Matveï Safonov et ramener le Trophée des champions à la maison.
Paris Saint-Germain
Nuno Mendes
Bravo à lui pour son Global Soccer Awards du joueur le plus rapide sur un terrain de foot au Koweït en 2026. Rendez-vous à Dubaï en décembre !
0 note(s)
Lucas Chevalier
Ça lui va plutôt bien la boule à zéro, à Safonov.
0 note(s)
Ousmane Dembélé
Dans le match des Ballons d’or à l’infirmerie, il met une grosse pression sur Rodri.
0 note(s)
Willian Pacho
Tout le monde n’arrête pas d’applaudir les attaquants parisiens quand ils défendent, il voulait montrer lui aussi qu’il pouvait marquer. Il sait vraiment tout faire.
0 note(s)
Gonçalo Ramos
Le meilleur remplaçant de la meilleure équipe de l’histoire du PSG. C’est déjà pas mal.
0 note(s)
Désiré Doué
Le Jaber Al-Ahmad International Stadium avait un petit air d’Anfield sur la fin. Et il n’aura même pas besoin de se faire le replay du match, il a déjà passé son temps à se regarder jouer.
0 note(s)
Olympique de Marseille
Geoffrey Kondogbia
Oh ça sent encore le bonne pioche de Pablo Longoria de ce mercato d’hiver, ce joueur !
0 note(s)
Amine Gouiri
Le Nigeria aurait définitivement fait grève s’il avait été de la partie à la CAN avec l’Algérie.
0 note(s)
Gerónimo Rulli
Au début, on se dit que c’est super, on commence à s’y attacher et on se dit qu’on ne veut plus le quitter. Puis, ça devient de moins en moins bien, on se lasse et la fin laisse un goût amer. La série Stranger Things, quoi.
0 note(s)
Hamed Junior Traorè
L’entrée en jeu d’un mec qui veut absolument un prêt de six mois pour aider l’AJA à se sauver. Par contre, ne comptez pas sur lui pour la séance de tirs au but en cas de barrage à suspense.
0 note(s)
Pierre-Emerick Aubameyang
Après avoir été mis à l’écart par le gouvernement gabonais après une CAN catastrophique, attention au courroux de Benoît Payan après l’avoir vu tenter un crochet sur Pacho à la 95e. Un petit exil sur les Îles du Frioul pour fêter ça ?
0 note(s)
Leonardo Balerdi
Quand il va apprendre la règle du hors-jeu, l’OM va vraiment devenir injouable.
0 note(s)
Facundo Medina
Le type est tellement compétiteur qu’il doit pleurer quand il perd une partie de mini-golf ou au SkyJo.
0 note(s)
Par Clément Gavard