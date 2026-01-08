S’abonner au mag
  • Trophée des champions
  • PSG-OM (2-2, 4-1 TAB)

Les notes de PSG-OM

Par Clément Gavard

Geoffrey Kondogbia et Amine Gouiri ont ressemblé à des recrues hivernales, mais le PSG pouvait compter sur Lucas Chevalier pour faire vivre la concurrence avec Matveï Safonov et ramener le Trophée des champions à la maison.

Paris Saint-Germain

nuno-mendes

Nuno Mendes

Bravo à lui pour son Global Soccer Awards du joueur le plus rapide sur un terrain de foot au Koweït en 2026. Rendez-vous à Dubaï en décembre !

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

chevalier-1

Lucas Chevalier

Ça lui va plutôt bien la boule à zéro, à Safonov.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Dans le match des Ballons d’or à l’infirmerie, il met une grosse pression sur Rodri.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

5caa9c79da0725bbfa67fe65018d198d82984445

Willian Pacho

Tout le monde n’arrête pas d’applaudir les attaquants parisiens quand ils défendent, il voulait montrer lui aussi qu’il pouvait marquer. Il sait vraiment tout faire.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_ramos-alt2

Gonçalo Ramos

Le meilleur remplaçant de la meilleure équipe de l’histoire du PSG. C’est déjà pas mal.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

desire-doue

Désiré Doué

Le Jaber Al-Ahmad International Stadium avait un petit air d’Anfield sur la fin. Et il n’aura même pas besoin de se faire le replay du match, il a déjà passé son temps à se regarder jouer.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Olympique de Marseille

geoffrey-kondogbia

Geoffrey Kondogbia

Oh ça sent encore le bonne pioche de Pablo Longoria de ce mercato d’hiver, ce joueur !

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

amine-gouiri-2000-02-16

Amine Gouiri

Le Nigeria aurait définitivement fait grève s’il avait été de la partie à la CAN avec l’Algérie.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

geronimo-rulli

Gerónimo Rulli

Au début, on se dit que c’est super, on commence à s’y attacher et on se dit qu’on ne veut plus le quitter. Puis, ça devient de moins en moins bien, on se lasse et la fin laisse un goût amer. La série Stranger Things, quoi.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

hamed-junior-traore

Hamed Junior Traorè

L’entrée en jeu d’un mec qui veut absolument un prêt de six mois pour aider l’AJA à se sauver. Par contre, ne comptez pas sur lui pour la séance de tirs au but en cas de barrage à suspense.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pierre-emerick-aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang

Après avoir été mis à l’écart par le gouvernement gabonais après une CAN catastrophique, attention au courroux de Benoît Payan après l’avoir vu tenter un crochet sur Pacho à la 95e. Un petit exil sur les Îles du Frioul pour fêter ça ?

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

leonardo-balerdi

Leonardo Balerdi

Quand il va apprendre la règle du hors-jeu, l’OM va vraiment devenir injouable.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

facundo-medina

Facundo Medina

Le type est tellement compétiteur qu’il doit pleurer quand il perd une partie de mini-golf ou au SkyJo.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Par Clément Gavard

