Ibrahim Mbaye partage sa frustration sur Snapchat pendant la finale de la CAN

L’histoire en direct (et tant pis pour l’orthographe). Alors que les Sénégalais ont quitté le terrain pour protester contre le penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la finale de la CAN 2025, Ibrahim Mbaye a fait comme n’importe quel jeune de 17 ans : prendre son téléphone portable. Rentré au vestiaire avec ses coéquipiers (sauf Sadio Mané), le jeune attaquant du PSG n’a pas traîné pour partager son amertume quant à la décision arbitrale sur Snapchat répondant à un de ses amis : « Peace, on se f voler ».

Erreur de jeunesse ou véritable faux pas ?

Un réflexe qui peut paraître inopportun, dans ce contexte et pour la majorité des boomers, ce qui a poussé le joueur à s’excuser. « Pour la photo que j’ai prise dans le vestiaire, j’en suis désolé, exprime le Sénégalais de 17 ans en story Instagram. Je n’ai pas réfléchi quand je l’ai faite, c’était dans le feu de l’action. Ce n’est pas une attitude à avoir et ça ne se reproduira plus. » 

Un épiphénomène que le néo-champion d’Afrique a également balayé en zone mixte : « Faut pas parler du snap, ce n’est pas le plus important. C’est la victoire, on est champions d’Afrique. C’est ça le plus important. Faut pas calculer ça. »

On préférera donc repasser en boucle son immense slalom en prolongation qui aurait pu offrir le but du break.

Très belle audience pour la finale de la CAN en France

