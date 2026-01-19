S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Sénégal-Maroc (1-0, AP)

Très belle audience pour la finale de la CAN en France

Enfin mainstream ? Selon les chiffres de Médiamétrie, plus de trois millions de personnes en moyenne ont suivi ce dimanche la finale de la CAN en France, sur la seule chaîne M6.

Aucune donnée n’est encore disponible concernant la retransmission sur Bein Sports, qui diffusait également la victoire du Sénégal face au Maroc. Toutefois, les près de 3,4 millions de téléspectateurs réunis sur M6 constituent déjà un chiffre impressionnant.

Une forte audience pour M6

La dernière fois qu’une finale de la CAN a rassemblé davantage de téléspectateurs en France remonte à 18 ans. En matière de parts de marché, selon L’Équipe, M6 s’est ainsi classé dimanche soir à la deuxième place avec 17 %, derrière le leader TF1 (4 millions de téléspectateurs) et devant France 3 (2,7 millions).

Vive le foot en clair !

Les bizarreries qui ont rendu cette finale folle (et historique)

