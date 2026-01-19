Très belle audience pour la finale de la CAN en France

Enfin mainstream ? Selon les chiffres de Médiamétrie, plus de trois millions de personnes en moyenne ont suivi ce dimanche la finale de la CAN en France, sur la seule chaîne M6.

Aucune donnée n’est encore disponible concernant la retransmission sur Bein Sports, qui diffusait également la victoire du Sénégal face au Maroc. Toutefois, les près de 3,4 millions de téléspectateurs réunis sur M6 constituent déjà un chiffre impressionnant.

📺Niveaux records pour la finale de la CAN Sénégal-Maroc ⚽️Meilleure audience TV pour la compétition depuis 18 ans ⚽️@M6 large leader auprès des -50 ans ⚽️Programme le plus regardé de la TV par les 15-34 ans sur l'ensemble de la semaine pic.twitter.com/txGSNAdX3s — M6Pro (@M6pro) January 19, 2026

Une forte audience pour M6

La dernière fois qu’une finale de la CAN a rassemblé davantage de téléspectateurs en France remonte à 18 ans. En matière de parts de marché, selon L’Équipe, M6 s’est ainsi classé dimanche soir à la deuxième place avec 17 %, derrière le leader TF1 (4 millions de téléspectateurs) et devant France 3 (2,7 millions).

Vive le foot en clair !

