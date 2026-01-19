S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Sénégal-Maroc (1-0 AP)

Le Sénégal dans un cercle très fermé

QB
Les Lions font la loi. Déjà sacré en 2022, le Sénégal a remporté la deuxième Coupe d’Afrique de son histoire dimanche soir face au Maroc. La bande de Sadio Mané s’installe définitivement à la table des grands du continent : elle devient la huitième nation à obtenir le statut de multiple championne d’Afrique.

Avec deux étoiles, le Sénégal rejoint l’Algérie et la République démocratique du Congo au palmarès. Le Nigeria et la Côte d’Ivoire sont juste devant avec trois victoires. La chaîne alimentaire reste toutefois dominée par l’Égypte (7 titres), le Cameroun (5) et le Ghana (4). La hiérarchie est susceptible d’évoluer très vite : la prochaine CAN est prévue à l’été 2027, et l’édition suivante se jouera dès 2028.

Attention à la Tanzanie

Gianni Infantino : « Inacceptable de quitter le terrain de cette manière »

QB

