Le scénario improbable qui qualifierait déjà le PSG en huitièmes de Ligue des champions

Sortez vos calculettes !

Le Paris Saint-Germain retrouve les joies de la Ligue des champions ce mardi soir en se déplaçant à Lisbonne sur le terrain du Sporting. Et il existe un scénario improbable, pour ne pas dire un monde parallèle, où le club de la capitale rentre du Portugal avec sa qualification pour les huitièmes en poche. Première condition sine qua non : une victoire. Ensuite, il faut un match nul entre Tottenham et Dortmund. Enfin, il faut prendre en compte sept rencontres précises de cette septième journée de C1 et espérer que quatre résultats parmi les suivants se réalisent : une victoire de l’OM contre Liverpool, une victoire d’Arsenal contre l’Inter, une victoire de Monaco contre le Real Madrid, une victoire de Galatasaray contre l’Atlético, un nul ou une victoire de Pafos contre Chelsea, un nul ou une victoire du PSV contre Newcastle et un nul ou une victoire du Slavia Prague contre le Barça.

Autre possibilité : un succès parisien, un vainqueur entre Tottenham et Dortmund et cinq conditions remplies sur les sept citées précédemment. Autrement dit, il y a de fortes chances de devoir attendre la dernière journée de saison régulière.

