Plusieurs absents côté PSG en Ligue des champions

SW
Plusieurs absents côté PSG en Ligue des champions

La malchance de janvier reviendrait-elle du côté du PSG ? Le club de la capitale a partagé ce lundi matin la liste des joueurs retenus pour affronter le Sporting Portugal mardi soir dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Jusqu’ici, rien de spécial. Et pourtant, Luis Enrique devra composer avec sept absences, dont celles de deux joueurs clés de son effectif : Achraf Hakimi (retour de la CAN), mais aussi João Neves, toujours au repos en raison d’une gêne musculaire. Ibrahim Mbaye, vainqueur de la CAN ce dimanche, ne fera pas partie du voyage au Portugal non plus. Matveï Safonov, Lee Kang-in et Quentin Ndjantou restent aussi à l’infirmerie, tandis que Lucas Hernandez purge sa suspension.

Noah Nsoki de nouveau présent

Pour faire face à ces absences, Luis Enrique a de nouveau fait appel à Noah Nsoki. À 18 ans, l’ailier connaît sa première convocation pour une rencontre de Ligue des champions, lui qui en compte désormais six en tout avec le groupe professionnel.

De quoi permettre au PSG de rester sur le podium de la phase de ligue ?

Dembélé, l’avis de l’artiste

SW

