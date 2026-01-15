Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille

Les bijoux de la couronne volés, et maintenant un joyau du PSG fragilisé. Le club de la capitale (celui qui s’est fait sortir en seizièmes de finale de Coupe de France) a annoncé ce jeudi l’absence de João Neves pour la réception du LOSC vendredi.

Neves a connu plusieurs pépins cette saison

Voilà qui n’arrange pas les hommes de Luis Enrique, toujours distancés d’un point de la première place du championnat, tenue par le solide RC Lens de Pierre Sage. D’autres échéances, dont la Ligue des champions, approchent également à grands pas.

S’il ne s’agit que d’une simple « gêne musculaire », comme l’indique le PSG, ce n’est pas la première fois que l’international portugais doit déclarer forfait cette saison. Neves a en effet connu deux blessures cette saison à l’ischio-jambier, le contraignant à s’absenter un bon mois des entraînements collectifs.

Attention, les mois qui comptent approchent.

