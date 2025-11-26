Le Neves des neuf

Battu par le Bayern au début du mois de novembre, le PSG joue tout de même les premiers rôles en Ligue des champions. Ce mercredi soir, face à Tottenham, la mission sera de relancer la machine à l’échelle européenne. Et pour ça, les Parisiens pourront compter sur leur meilleur buteur cette saison : João Neves.

On l’avait classé dans la catégorie des milieux propres, ceux qui jouent avec un surplus de générosité sur le terrain. 1,74 mètre de pressing, de couverture et de relances soignées. Sauf que João Neves ne se résume pas à ça. Depuis le début de la saison, et encore plus en ce mois de novembre, le Portugais se glisse dans les surfaces comme s’il y avait laissé ses affaires. Il surgit de nulle part, disparaît, puis réapparaît au moment où tous les yeux sont braqués ailleurs et conclut les actions selon son humeur du jour. Mais ça, ce n’est pas un hasard, ni juste une bonne période. Non, c’est un mécanisme.

On m’a demandé de penser à l’équipe, mais quand je vois le but, je ne peux pas m’en empêcher. João Neves

Après son magnifique triplé inscrit face à Toulouse à la fin du mois d’août (3-6), le principal intéressé expliquait cet exploit comme une fatalité : « J’ai toujours aimé marquer. On m’a demandé de penser à l’équipe, mais quand je vois le but, je ne peux pas m’en empêcher. » Pendant que son entraîneur en sélection, Roberto Martínez, lui, parle d’un talent inné, après son tout récent triplé inscrit lors du triomphe du Portugal contre l’Arménie (9-1). « João possède un instinct de buteur qu’on ne peut pas lui apprendre », confiait le sélectionneur espagnol.

🇵🇹-🇦🇲 Le magnifique coup franc de Joao Neves pour s'offrir un doublé ! Le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/U0AF8JqLW6 — L'Équipe (@lequipe) November 16, 2025

Retour aux sources : un buteur déplacé

Pour comprendre pourquoi un milieu défensif se retrouve à empiler les buts, il faut remonter au village de Seixal à Madère. Lors de ses débuts à Benfica, João Neves n’était pas le métronome qu’il est aujourd’hui, il était un 9. Petit, explosif et obsédé par la finition. Puis est arrivé le verdict classique : le joueur trop petit pour rester avant-centre. Alors, il a reculé. Mais ce déplacement n’a pas effacé son ADN. L’entraîneur du FC Nantes Luís Castro, étant aussi son ancien formateur qui l’a vu grandir à Benfica, a bien résumé ce paradoxe : « C’est un joueur très complet, très bon tactiquement et qui gagne des duels aériens malgré sa petite taille. » Un pur attaquant dépend du service des autres, et Neves sait souvent comment le ballon va arriver. Cette polyvalence sème le trouble, car le Portugais n’est pas assez avancé pour être marqué comme un buteur, mais désormais trop dangereux pour être ignoré comme un simple 8.

La façon dont il inscrit ses buts est incroyable. Luis Enrique

Et dans ce Paris Saint-Germain version Luis Enrique, c’est exactement ce dont le club a besoin. Avec 6 buts inscrits en 9 matchs cette saison (et « profitant » des blessures des attaquants de métier comme Dembélé ou Doué), Neves se place comme le meilleur buteur de l’équipe cette saison, alors que ses pions semblent sortir de nulle part. Déjà face à Toulouse, Luis Enrique était épaté par les talents offensifs de son joyau du milieu de terrain : « La façon dont il inscrit ses buts est incroyable. C’est un aspect de son jeu qu’il peut et doit encore améliorer, et je crois qu’il va le faire. »

Une palette offensive qui fait la différence

Mais ce qui fait de Neves un joueur à part, c’est sa capacité à marquer de toutes les manières. Du haut de ses 9 buts cette saison, dont deux triplés, il a pu montrer toute l’étendue de sa panoplie. Des frappes lointaines en pleine lucarne, un coup franc, des reprises acrobatiques ou encore des bicyclettes. À Lyon, c’est sa tête décroisée inscrite dans le temps additionnel qui a offert la victoire au PSG (2-3), et même lors de la défaite face au Bayern (1-2), son ciseau parfaitement placé a eu le mérite d’enflammer le Parc des Princes.

Du haut de son mètre 74, le milieu portugais n’a pas encore l’envergure de son capitaine en sélection Cristiano Ronaldo ou encore d’Olivier Giroud, mais rivalise dans les airs et pose un danger en continu. Pour L’Équipe, Luís Castro justifiait ce mois-ci cet atout majeur : « J’avais dit à l’arrivée de João qu’il serait l’un des joueurs les plus dominants du championnat dans le domaine aérien, je ne suis pas étonné, a confié le coach portugais. C’est quelqu’un de très fort sur les appuis, c’est un athlète qui se structure sur des quadriceps et des abdos puissants. » Un avis partagé par son ancien coéquipier à Benfica, Diego Moreira, toujours dans L’Équipe. « C’est le meilleur joueur de la tête que j’ai croisé, sans aucun doute, a assuré le Strasbourgeois. Il peut devenir l’un des meilleurs joueurs de la tête au monde. C’est fou. »

Ce mercredi soir, dans un rendez-vous où le PSG devra se relancer, João Neves sera à nouveau ce joyau offensivement discret mais capable de faire basculer un résultat. Face à des Spurs qui ont encaissé quatre buts dimanche dernier contre un Arsenal impitoyable (4-1), le message pour la bande de Thomas Frank est clair : il faudra surveiller ce petit milieu de terrain, qui ne cesse de grandir à l’approche de la surface adverse.

PSG-Tottenham : Ousmane Dembélé est là, un nouveau troisième gardien