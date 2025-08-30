Le PSG fait le spectacle à Toulouse et prend les rênes de la Ligue 1

De nouveau irrésistible, le PSG n'a pas fait dans la dentelle à Toulouse, malgré un relâchement en fin de partie. Voilà le club de la capitale en tête de la Ligue 1. Une bonne fois pour toutes ?

Toulouse FC 3-6 Paris Saint-Germain

Buts : Cresswell (37e), Gboho (89e) et Vossah (90e) pour le Téfécé // Neves (7e, 14e et 78e), Barcola (9e) et Dembélé (31e SP et 51e SP) pour le PSG

Cette fois, le PSG champion d’Europe qui a terrorisé tout le continent pendant six mois semble bien sur le retour. Après trois premières sorties mitigées (liées à une préparation pour le moins inexistante), les Parisiens ont retrouvé leur football sur la pelouse d’un Stadium qui espérait pourtant voir ses protégés prolonger leur entame réussie. L’espoir aura duré à peine une dizaine de minutes, avant de voir les visiteurs dérouler. Et s’imposer largement au terme d’un superbe spectacle entre deux équipes qui n’avaient pourtant pas concédé le moindre but jusqu’ici. Une victoire qui permet au PSG de prendre provisoirement les commandes de la Ligue 1. Déjà définitivement ?

Joyaux Neves, Chevalier aussi à l’honneur

Dans une ambiance largement réchauffée par un virage Brice toujours fidèle au rendez-vous du tifo d’avant-match, ciblant son adversaire du soir d’un cinglant « L’amour pour notre club fauché toujours plus fort que vos milliards », les Toulousains n’ont même pas vraiment le temps de lancer les hostilités. Sur un premier coup-franc, la défense violette ne parvient pas à se dégager, et João Neves finit par envoyer un enchaînement contrôle poitrine-retourné de toute beauté (0-1, 7e). Cette fois, pas question de ronronner pour les joueurs de la capitale et voilà que Barcola échappe déjà à la vigilance de toute une défense groggy pour aller doubler la mise en angle fermé (0-2, 9e). Si l’île du ramier continue de chanter, l’ambiance redescend déjà d’un cran. Mais pas de quoi attendrir Neves, qui profite du laxisme adverse pour régaler à nouveau les nombreux supporters rouge et bleu venus garnir les travées toulousaines d’un superbe copié-collé (0-3, 14e).

On en a tous rêvé étant petit, lui l'a fait 🚲 Deux retournées acrobatiques en 7 minutes... mesdames, messieurs : 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗡𝗲𝘃𝗲𝘀 🌟#TFCPSG pic.twitter.com/cdTYyzL9YI — L1+ (@ligue1plus) August 30, 2025

Dans une rencontre à sens unique, c’est ensuite un penalty concédé par Cristian Casseres sur Désiré Doué qui permet à Ousmane Dembélé d’inscrire son premier but de la saison, une semaine après son échec des onze mètres contre Angers (0-4, 31e). Trop facile pour Paris ? L’histoire retiendra (ou pas) que Lucas Chevalier aura attendu 217 minutes pour réaliser sa première parade en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs devant Mario Sauer… s’inclinant dans la foulée devant Charlie Creswell, qui avait suivi (1-4, 37e). Pas de quoi empêcher l’ancien lillois d’être l’autre bonhomme de ce premier acte. Après avoir mis Fabián Ruiz dans le vent d’un petit pont, Aron Dønnum part s’empaler sur Nuno Mendes et obtient un penalty. Frank Magri bute une première fois sur Chevalier, avant que l’entrée prématurée de plusieurs parisiens dans leur surface n’offre l’opportunité à Casseres de tenter sa chance à son tour. Résultat ? Une deuxième parade du dernier rempart de la capitale.

Un samedi en folie

Un penalty, il y en aura encore un après la pause. En retard, Djibril Sidibé rate son intervention sur Barcola. La vidéo a tout vu et Dembélé peut prendre Guillaume Restes à contre pied pour la deuxième fois de la soirée (1-5, 51e). Mais alors que la campagne du n°10 parisien semblait enfin lancée, il doit finalement céder sa place, visiblement touché à la cuisse gauche, filant directement aux vestiaires sous les applaudissements du Stadium. Un stade une nouvelle fois témoin d’un moment de grâce quelques instants plus tard, bien sûr l’œuvre d’un Neves tout heureux d’offrir un troisième bijou d’une frappe en pleine lucarne (1-6, 78e). Pas encore la fin de la folie, loin de là. Bien trop relâchés, les défenseurs parisiens se font surprendre coup sur coup par Yann Gboho (2-6, 89e) puis le pitchoun Alexis Vossah, auteur d’une belle frappe placée pour faire hurler une dernière fois le virage Brice, qui n’aura jamais cessé d’encourager les siens (3-6, 90e). Sacrée conclusion pour un magnifique samedi de Ligue 1.

TFC (3-4-3) : Restes – Cresswell, Nicolaisen (Kamanzi, 63e), McKenzie – Sidibé (Vossah, 63e), Casseres, Sauer (Edjouma, 63e), Methalie (Koumbassa, 79e) – Dønnum, Magri (Hidalgo, 70e), Gboho. Entraîneur : Carles Martinez Novell.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes (Pacho, 46e) – Neves, Vitinha (Zaïre-Emery, 46e), Ruiz – Doué (Kvaratskhelia, 63e), Dembélé (Ramos, 70e), Barcola (Mbaye, 75e). Entraîneur : Luis Enrique.

