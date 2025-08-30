S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J3
  • Toulouse-PSG (3-6)

Les tops et les flops de Toulouse-PSG

Par Andrea Chazy

À la veille de la rentrée des classes, ce Toulouse-PSG (3-6) avait des allures de match CM2-6ème. João Neves a sauté partout, Lucas Chevalier s'est entraîné sur penaltys et Guillaume Restes a constaté les dégâts.

Les tops

João Neves

La légende raconte que depuis cet été, João Neves claque un ciseau à chaque fois qu’il doit accomplir une tâche. Affronter Toulouse ? Ciseau. Acheter le pain ? Ciseau. Pierre, Feuille, Ciseau ? Bah, Ciseau.

Lucas Chevalier

Étant donné qu’on va lui parler de Donnarumma à chaque fois qu’il va jouer, dormir ou uriner, il a décidé de prendre les devants et d’arrêter les pénaltys avec les pecs. Et pourquoi pas ?

Aron Donnum

Le petit pont sur Fabián Ruiz en première période est un formidable motif d’espoir pour tous les joueurs lambdas de Ligue 1. Celui sur Désiré Doué en deuxième également. Oui, n’importe qui peut se permettre de kiffer pendant au moins quelques secondes face au PSG de Luis Enrique.

Les flops

Lucas Beraldo

Dans le prochain épisode de « Qui est l’imposteur  ?», on va se rendre compte que Lucas Beraldo s’appelle en réalité Lucas Bernard, que c’est un pote d’enfance de Squeezie et qu’il occupe le poste de community manager chez Nestlé.

Guillaume Restes

On le voit vite fait au début du film, tout fringant, tout pimpant, puis on le retrouve à la fin avec le visage tuméfié et miraculeusement en vie. Doug dans Very Bad Trip.

Jean-Louis Gasset

On va être honnête : on a pas tout le temps tout compris. Notamment sur la fin du direct où Jean-Louis a placé au sujet du penalty retiré (et re-manqué) par le Téfécé : « On a vu deux penalties manqués, ça aurait pu faire onze (buts) ! » Jean-Louis, comment dire…

