Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse

Au Stadium de Toulouse ce samedi, João Neves a enflammé la rencontre entre le Téfécé et le PSG avec un doublé spectaculaire. Le milieu portugais n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour faire parler la poudre. À la 7e minute de jeu, après une action confuse, il récupère un ballon repoussé dans l’axe, contrôle le cuir et claque un retourné dos au but pour ouvrir le score.

La superbe ouverture du score de « Joyau » Neves 💎

Très sympa comme retourné, mais peut mieux faire. C’est chose faite 7 minutes plus tard, alors que Bradley Barcola avait déjà doublé la mise. Sur un centre contré d’Achraf Hakimi, Neves contrôle de la poitrine puis enchaîne un nouveau retourné acrobatique du droit.

On en a tous rêvé étant petit, lui l'a fait 🚲 Deux retournées acrobatiques en 7 minutes… mesdames, messieurs : 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗡𝗲𝘃𝗲𝘀 🌟

À noter que le troisième but de Neves, inscrit en seconde période, vaut lui aussi son pesant d’or : profitant d’un ballon repoussé devant la surface, le numéro 87 arme un véritable boulet de canon pour faire trembler les filets.

Le plus beau triplé de l'histoire de la Ligue 1 ?

