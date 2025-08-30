S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J3
  • Toulouse-PSG

Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse

FL
Les deux retournés acrobatiques fantastiques de João Neves contre Toulouse

O fenómeno.

Au Stadium de Toulouse ce samedi, João Neves a enflammé la rencontre entre le Téfécé et le PSG avec un doublé spectaculaire. Le milieu portugais n’a eu besoin que d’un quart d’heure pour faire parler la poudre. À la 7e minute de jeu, après une action confuse, il récupère un ballon repoussé dans l’axe, contrôle le cuir et claque un retourné dos au but pour ouvrir le score.

Très sympa comme retourné, mais peut mieux faire. C’est chose faite 7 minutes plus tard, alors que Bradley Barcola avait déjà doublé la mise. Sur un centre contré d’Achraf Hakimi, Neves contrôle de la poitrine puis enchaîne un nouveau retourné acrobatique du droit.

À noter que le troisième but de Neves, inscrit en seconde période, vaut lui aussi son pesant d’or : profitant d’un ballon repoussé devant la surface, le numéro 87 arme un véritable boulet de canon pour faire trembler les filets.

Le plus beau triplé de l’histoire de la Ligue 1 ?

Les tops et les flops de Toulouse-PSG

FL

À lire aussi
36
Revivez Toulouse-PSG (3-6)
  • Ligue 1
  • J3
  • Toulouse-PSG
Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
01
Revivez Toulouse - Paris Saint-Germain (0-1)
  • Ligue 1
  • J22
  • Toulouse-PSG
Revivez Toulouse - Paris Saint-Germain (0-1)

Revivez Toulouse - Paris Saint-Germain (0-1)

Revivez Toulouse - Paris Saint-Germain (0-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

36
Revivez Toulouse-PSG (3-6)
Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine