Top 10 : Triplé en Ligue 1

Avant João Neves, auteur de trois buts magnifiques avec le Paris Saint-Germain contre Toulouse ce samedi lors de la troisième journée du championnat de France, d’autres joueurs ont marqué la Ligue 1 d’un triplé mémorable depuis 2002. Retour sur certains d’entre eux, entre nostalgie et plaisir des yeux.

→ Le plus récent : João Neves (PSG-Toulouse, août 2025)

Deux retournés acrobatiques en un quart d’heure, une praline en lucarne sur la fin : à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, João Neves n’a pas fait dans la dentelle lors du set de tennis infligé par le Paris Saint-Germain à Toulouse. « Je suis très content pour le triplé, c’est mon premier et je vais m’en souvenir pour toujours, a réagi le héros de la soirée sur Ligue 1+ avant de s’épancher sur sa passion pour les ciseaux. C’est quelque chose que j’aime faire à l’entraînement ou à la plage au beach soccer, j’aime ce genre de geste. Si je le fais à l’entraînement, pourquoi je ne pourrais pas le faire en match ? » Bah oui, pourquoi ? Ce qui est sûr, c’est que les spectateurs d’un soir, eux aussi, s’en souviendront pendant un bon moment.

O hat-trick mais lindo da história do futebol 🇵🇹 pic.twitter.com/fEeSCzk0lz — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) August 31, 2025

→ Le plus chirurgical : Juninho (Lyon-Auxerre, octobre 2002)

Le 19 octobre 2002, Juninho écœure Auxerre presque sans courir. Comment ? En dégainant du coup franc, évidemment. Deux élans, un doublé dans son exercice préféré et une petite accélération entre les deux bijoux : le tour est joué, Lyon a gagné et l’AJA est secouée. Aujourd’hui encore, personne ne se lasse des sucreries créées par le Brésilien. Cela valait bien un replay ou deux.

→ Le plus rapide : Loïs Openda (Clermont-Lens, mars 2023)

Quatre minutes et trente secondes. Le temps qu’il a fallu à Loïs Openda pour tromper trois fois Mory Diaw, malheureux gardien de Clermont, le 12 mars 2023. Un record, Matt Moussilou ayant eu besoin de quatre secondes supplémentaires pour faire la même chose en 2005 face à Istres (et il terminera avec un quadruplé, en plus). Avec Michel Margottin (ex-Angers), ils sont d’ailleurs les trois seuls joueurs de l’histoire du championnat de France à avoir claqué un tel exploit en moins de cinq minutes chrono. Depuis, Lens a vu partir l’attaquant qui avait déjà triplé en octobre 2022… et lui cherche toujours un successeur.

→ Le plus beau : Mickaël Pagis (Rennes-Lyon, octobre 2008)

Les supporters du Stade rennais connaissent parfaitement les highlights de ce duel opposant le club breton à l’Olympique lyonnais, et ils ne sont pas seuls à regretter les pieds de Mickaël Pagis. Car ce 5 octobre 2008, le bonhomme balance tout le talent qu’il garde sous la botte en temps normal. Avec, en point d’orgue, une demi-volée complètement insensée dont le destin est forcément au fond des cages. « Aujourd’hui, on m’en parle encore. C’était un moment incroyable, j’étais en pleine réussite. Les trois buts sont aussi beaux les uns que les autres, même si j’ai une préférence pour le troisième. Le stade était en folie », s’est souvenu l’artiste pour 20 Minutes. Pagistral.

<iframe loading="lazy" title="05/10/08 : Rennes - Lyon (3-0)" frameborder="0" width="500" height="375" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x2dfx5q&" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share"></iframe>

→ Kylian Mbappé, le plus attendu (Reims-PSG, novembre 2023)

Pas le plus chouette ou le plus emballant, mais peut-être le plus représentatif d’un point de vue symbolique : en plantant trois buts à Reims le 11 novembre 2023, Kylian Mbappé devient le joueur ayant inscrit le plus de triplés en Ligue 1 (huit) devant Zlatan Ibrahimović (sept). Et pourtant, Luis Enrique ne le félicite pas. « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui, pointe l’entraîneur du Paris Saint-Germain, au micro de Prime Vidéo. Sur les buts, je n’ai rien à dire. Mais je pense qu’il peut aider l’équipe davantage, d’une différente manière. » La réponse ? « En toute humilité, je n’ai pas besoin de bien jouer pour marquer. »

→ Le plus surprenant : André-Pierre Gignac (Lorient-Nantes, août 2006)

Ce n’était pas l’André-Pierre Gignac du Mexique, ni celui de l’équipe de France. Ce n’était pas non plus celui de l’Olympique de Marseille, ni même celui de Toulouse. Le 26 août 2006, APG n’était qu’un gamin de 20 ans à peine qui n’avait jamais évolué en Ligue 1. Et qui, surtout, faisait ses premiers pas dans le championnat de France avec Lorient. Pour quel résultat ? Un hat-trick brutal contre Nantes en moins d’une demi-heure pour offrir la victoire aux Merlus, et le lancement d’une carrière prometteuse. Qui l’a mené aux Bleus, notamment.

→ Le plus précoce : Jérémy Ménez (Sochaux-Bordeaux, janvier 2005)

Si le chef-d’œuvre de Gignac peut sembler précoce, que dire de celui de Jérémy Ménez ? Le 22 janvier 2005, le futur Parisien et Romain n’est âgé que de 17 piges (plus 10 mois et 15 jours, quand même) quand il affronte Bordeaux à Bonal. Même pas majeur, donc. Et pourtant… Pourtant, l’adolescent se permet d’humilier les Girondins en sortant un coup du chapeau en l’espace de sept minuscules minutes. De quoi lui faire une bonne publicité, et lancer pour de bon son aventure avec la balle ronde. Depuis, Openda et Moussilou sont passés par là pour battre son record de vitesse.

<iframe loading="lazy" title="Le triplé de Jérémy Ménez face aux Girondins | Rétro" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Db-5K9oF3fs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Le plus enivrant : Eden Hazard (Lille-Nancy, mai 2012)

L’histoire ? Contée par Rio Mavuba : « On était assurés de finir troisièmes et on recevait Nancy le lendemain. Eden, c’était son dernier match, donc il a voulu organiser un petit truc, il n’y avait pas de mise au vert parce que c’était le dernier match. On décide d’aller boire un petit coup, qui tarde, qui tarde, qui tarde… (Rires.) Il y avait quand même rendez-vous le matin à dix heures. Là, il y a Marko Baša qui entre dans la chambre d’hôtel, il tombe sur un joueur qui était sorti la veille, il dit : “Mais qu’est-ce que tu fous là, toi ?” C’était Eden. Il dit : “J’ai pas eu le temps de rentrer chez moi !” (Rires.) On enchaîne, on passe la journée et le soir on arrive au match. Même pas une demi-heure de jeu, on gagne 3-0 et Eden avait mis trois buts. » Rien à ajouter.

→ Le plus complet : Wendel (Bordeaux-PSG, mars 2008)

Une frappe pure du gauche en dehors de la surface de réparation, une reprise de volée dans la zone de vérité au bout d’une action à laquelle il a amplement participé et une tête super inspirée : que Mickaël Landreau se console, il n’y avait pas grand-chose à faire contre ce Wendel-là. Le 2 mars 2008, le Brésilien est en effet en chaleur avec le maillot des Girondins de Bordeaux sur le dos et dégoûte le Paris Saint-Germain. « J’étais au top, physiquement, techniquement. Je me souviens bien de mes buts, du stade qui scandait mon nom, de Dugarry qui m’a félicité après le match », a indiqué l’esthète dans L’Équipe. Avis aux collectionneurs : il cherche toujours le ballon du match !

<iframe loading="lazy" title="Bordeaux 3 - 0 Paris SG (02-03-2008) Ligue 1" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/-qxoViksMOc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Le plus moche : Zlatan Ibrahimović (Toulouse-PSG, février 2014)

En bon joueur fantasque qu’il est, le Suédois a habitué à mieux. À Toulouse, le 23 février 2014, l’avant-centre se montre ultra-décisif. Comme souvent, oui. Sauf que cette fois-ci, le Z n’a pas besoin de sortir une aile de pigeon ou une feinte de corps spectaculaire pour faire la différence. En effet, l’ancien de Barcelone convertit deux penaltys et marque de la tête sur une tête sur un coup franc de Yohan Cabaye. Et encore, l’un des deux pénos est transformé en deux temps à la suite d’une panenka repoussée par Zacharie Boucher. Bon, Ibrahimović a au moins le mérite d’avoir provoqué le deuxième…

Les tops et les flops de Toulouse-PSG