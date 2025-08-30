S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J3
  • Toulouse-PSG

En direct : Toulouse-PSG (0-3)

Par Thomas Morlec
En direct : Toulouse-PSG (0-3)

Les Violets tentent de construire mais perdent trop rapidement le ballon, à cause notamment de la pression parisenne.

Jamais dans son histoire, le PSG n'avait marqué trois buts lors du premier quart d'heure. Des affamés ! 

Foudroyés, les Toulousains tentent de réagir timidement. Mais on comprend que ce soit difficile. 

Bon beh 0-3 au bout de 15 minutes. Maintenant, le but pour Toulouse, c'est d'en prendre moins de 7. Histoire d'être moins ridicule que les Merlus. 

Bon, ça part très très fort : 2 tirs cadrés, 2 buts pour Paris ! À noter que suite au pion de Neves, les trois premiers buts de la saison pour le PSG ont été marqués... par les milieux titulaires : Vitinha, Ruiz et Neves. 

Premier coup franc pour Toulouse, repoussé par le mur. 

 

Yann Gboho, je suis le seul à frissonner ? Ça aurait pu être Mayulu mais il est sur le banc...

Probabilité de victoire du TFC : 13 %. D'accord, mais la vie c'est pas des maths ! En cas de victoire, ce serait la première fois depuis 2010/2011 que les Violets enchaînent trois victoires consécutives pour lancer leur saison de championnat. 

Qu'est-ce qu'on en pense de ce maillot rouge pour le PSG ? À vos claviers ! 

C'EST PARTI ! 

Bon match à tous.

Je sens qu'avec Jean-Louis Gasset au micro, on va se régaler. 

Petite alerte mercato pour Toulouse. Selon la Dépêche, un nouveau Sud-Américain va signer au club : Emersonn. Le Brésilien de 21 ans arrive en provenance de Göztepe (Turquie).

Alors que Lorient s'est fait rouler dessus par Lille (1-7) et que Nantes vient de battre sur le plus petit des scores Auxerre, quel est votre prono' pour ce soir les amis ? Perso, un 0-3, sec. 

C'est le moment de se taire et de profiter de "Se Canto" : https://www.youtube.com/watch?v=qjBVhG1Ea9M

Avant le début de la rencontre, petite stat' effrayante d'Opta : Désiré Doué va disputer son 46ᵉ match avec le Paris SG en 2025 toutes compétitions confondues, plus que tout autre joueur évoluant dans le Top 5 européen. Tout est normal. 

En conférence de presse d'avant-match, Carlos Martínez Novell, l'entraîneur du TFC, a joué la carte de l'optimisme : "Ce sera très compliqué, mais je vais tout essayer pour rivaliser et peut-être gagner un ou trois points." Vous y croyez ? 

Côté TFC, à noter le retour du capitaine Nicolaisen. En instance de transfert, Jaydee Canvot est remplacé dans le onze par Mario Sauer. Double buteur face à Brest, Franck Magri est titulaire à la pointe de l'attaque.

On ne perd pas de temps et on commence directement avec la composition parisienne. Pour la deuxième fois cette saison, Luis Enrique aligne une charnière centrale composée de la recrue Zabarny et de Beraldo. Zaïre-Emery démarre sur le banc, tout comme le Géorgien Kvaratskhelia.

Hello les amis ! 

J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cet alléchant Toulouse-PSG, deux équipes qui ont remporté leurs deux premières rencontres en Ligue 1 cette saison. 

⚽ But de João Neves pour le Paris Saint-Germain ! 

Encore un retourné acrobatique majestueux. COMMENT C'EST POSSIBLE ???!!! 

Il faut l'arrêter, c'est trop là ! 

⚽ But de Bradley Barcola pour le Paris Saint-Germain ! 

Suite à une passe magique de Ruiz, Barcola percute et glisse le ballon dans les cages. Déjà 0-2 pour Paris ! 

⚽ But de João Neves pour Paris Saint-Germain

Suite à un ballon mal dégagé dans la surface toulousaine, Neves marque d'une magnifique reprise acrobatique. Waouh ! 

