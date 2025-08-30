- Ligue 1
- J3
- Toulouse-PSG
En direct : Toulouse-PSG (0-3)
Les Violets tentent de construire mais perdent trop rapidement le ballon, à cause notamment de la pression parisenne.
Jamais dans son histoire, le PSG n'avait marqué trois buts lors du premier quart d'heure. Des affamés !
Foudroyés, les Toulousains tentent de réagir timidement. Mais on comprend que ce soit difficile.
Bon beh 0-3 au bout de 15 minutes. Maintenant, le but pour Toulouse, c'est d'en prendre moins de 7. Histoire d'être moins ridicule que les Merlus.
⚽ But de João Neves pour le Paris Saint-Germain !
Encore un retourné acrobatique majestueux. COMMENT C'EST POSSIBLE ???!!!
Il faut l'arrêter, c'est trop là !
Bon, ça part très très fort : 2 tirs cadrés, 2 buts pour Paris ! À noter que suite au pion de Neves, les trois premiers buts de la saison pour le PSG ont été marqués... par les milieux titulaires : Vitinha, Ruiz et Neves.
⚽ But de Bradley Barcola pour le Paris Saint-Germain !
Suite à une passe magique de Ruiz, Barcola percute et glisse le ballon dans les cages. Déjà 0-2 pour Paris !
⚽ But de João Neves pour Paris Saint-Germain
Suite à un ballon mal dégagé dans la surface toulousaine, Neves marque d'une magnifique reprise acrobatique. Waouh !
Premier coup franc pour Toulouse, repoussé par le mur.
Yann Gboho, je suis le seul à frissonner ? Ça aurait pu être Mayulu mais il est sur le banc...
Probabilité de victoire du TFC : 13 %. D'accord, mais la vie c'est pas des maths ! En cas de victoire, ce serait la première fois depuis 2010/2011 que les Violets enchaînent trois victoires consécutives pour lancer leur saison de championnat.
Qu'est-ce qu'on en pense de ce maillot rouge pour le PSG ? À vos claviers !
C'EST PARTI !
Bon match à tous.
Je sens qu'avec Jean-Louis Gasset au micro, on va se régaler.
Petite alerte mercato pour Toulouse. Selon la Dépêche, un nouveau Sud-Américain va signer au club : Emersonn. Le Brésilien de 21 ans arrive en provenance de Göztepe (Turquie).
Alors que Lorient s'est fait rouler dessus par Lille (1-7) et que Nantes vient de battre sur le plus petit des scores Auxerre, quel est votre prono' pour ce soir les amis ? Perso, un 0-3, sec.
C'est le moment de se taire et de profiter de "Se Canto" : https://www.youtube.com/watch?v=qjBVhG1Ea9M
En conférence de presse d'avant-match, Carlos Martínez Novell, l'entraîneur du TFC, a joué la carte de l'optimisme : "Ce sera très compliqué, mais je vais tout essayer pour rivaliser et peut-être gagner un ou trois points." Vous y croyez ?
Hello les amis !
J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cet alléchant Toulouse-PSG, deux équipes qui ont remporté leurs deux premières rencontres en Ligue 1 cette saison.
Toulouse
Paris Saint-Germain
Par Thomas Morlec