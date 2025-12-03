S’abonner au mag
Wesley Sneijder sait déjà à « 100 % » qui sera le Ballon d'or 2026

Le mec qui a déjà fait sa liste au Père Noël pour le Noël suivant.

Un mois et demi à peine après la remise du Ballon d’or 2025, les spéculations pour celui de 2026 vont bon train. Chacun y va de son prono, et notamment le candidat malheureux de 2010, Wesley Sneijder.

Interrogé sur le sujet par Marca, l’ancien chouchou de José Mourinho a prédit que Kylian Mbappé avait toutes les cartes en main pour décrocher la timbale l’année prochaine : « Je maintiens qu’avec le système de points actuel, je suis quasiment certain que Mbappé remportera le trophée la saison prochaine, à 100 %. ».

Haaland, Vini et… le Ballon d’or 2010

Prolixe sur la question, l’ancien joueur du Real Madrid a souligné l’épanouissement du buteur français dans son rôle de 9 à la Casa Blanca : « Il est devenu un véritable attaquant, il est plus performant que sur l’aile, et le Real Madrid n’a pas besoin d’un joueur comme Haaland. » est-il allé jusqu’à affirmer. Avec 23 buts et 3 passes décisives en… 19 matchs pour le Kyks, difficile de lui donner tort, du moins sur le plan statistique.

Et quid des chances de Vinicius Junior ? « Il le gagnera peut-être l’année suivante. Ils ont tous les deux le potentiel pour cela », a prédit le co-meilleur buteur du mondial sud-africain. Et « Wes » de profiter de l’occasion pour revenir sur sa 4e place controversée lors du Ballon d’or 2010 : « J’étais plus heureux de soulever le trophée de la Ligue des champions que de remporter un (éventuel, NDLR) Ballon d’or », a-t-il avec sagesse qu’on ne lui connaissait plus.

Bon, maintenant, il y a un championnat, une Ligue des champions et une Coupe du monde à jouer…

Daniel Riolo : « Je n’ai pas demandé à Nasser d’être directeur sportif du PSG »

