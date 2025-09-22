S’abonner au mag
  • Ballon d’or 2025

Ousmane Dembélé ramène le Ballon d’or 2025 à la maison

CG
Ousmane Dembélé ramène le Ballon d’or 2025 à la maison

L’or de Dembouz.

Personne ne l’aurait pronostiqué un an plus tôt, mais voilà : Ousmane Dembélé a ramené le Ballon d’or 2025 à la maison. À Paris, où il a collectionné les trophées collectifs la saison passée, brillant de janvier à juillet quand il était sur le pré, et en France, trois ans après le sacre de Karim Benzema.

Le joueur formé au Stade rennais devient le sixième Français à remporter la distinction individuelle suprême après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et donc Benzema. Le tout en ayant échappé à la défaite du PSG au Vélodrome quelques minutes plus tôt.

La classe, non ?

Le discours et les larmes d’Ousmane Dembélé après son Ballon d’or

CG

