Ousmane Dembélé, le Ballon d’or du peuple d’Évreux

Ousmane Dembélé s’en est retourné à Évreux célébrer son Ballon d’or. Dans le contexte actuel, ce retour aux sources nous rappelle également que la France ne se résume pas, y compris dans sa diversité, aux seules grandes agglomérations.

Un immense succès populaire. Le déplacement d’Ousmane Dembélé a déplacé les foules, à l’échelle locale évidemment, et suscité une étonnante communion. Le Ballon d’or 2025 est devenu un profond symbole de fierté pour les gens d’Évreux et de ses quartiers, comme La Madeleine. Un petit bout de France que l’attaquant du PSG et des Bleus se refuse à oublier malgré un destin somme toute hors du commun : « J’essaie toujours de revenir à Évreux pour passer vous voir. Merci pour toutes ces années, il y a eu des bons moments, des plus difficiles, mais vous avez toujours été là, vous avez été ma force. Vive Évreux. » Il n’avait d’ailleurs pas omis, lors de son émouvant discours à la cérémonie du Ballon d’or, de nommer la préfecture de l’Eure.

C’est un beau normand, c’est une belle histoire

À lui seul, il a replacé la cité et sa cathédrale, sur la carte de France, dans l’actualité et dans nos imaginaires. Une petite ville de moins de 50 000 habitants qui ne pensait plus devenir, ne serait-ce qu’un jour, le centre de l’attention de l’hexagone. Ousmane Dembelé en vient, Vernon d’abord, puis donc Évreux, qui en a fait un footballeur. Un expatrié de ce département, d’abord vers Rennes puis Dortmund et Barcelone, coincé entre les Yvelines et la Seine-Maritime, cette « mauvaise » Normandie, sans mer, trop loin, trop près de Paris pour se distinguer comme Rouen, Caen ou Le Havre. Une petite ville de province desservie par une ligne de train Corail au départ de la gare Saint-Lazare qui met en principe une heure, quand les fréquents travaux ne rallongent pas le trajet. La plupart des Parisiens ne font que passer sur la route vers Deauville. Un angle mort géographique où a aussi grandi un Olivier Besancenot (Louviers pour être précis), ce qui explique peut-être sa capacité à se faire entendre au-delà de la gauche radicale…

On a une ancienne élève qui s’est inscrite à Sciences Po grâce à lui, car elle s’est dit que tout était possible. Un ancien prof d’Ousmane

Le parcours d’Ousmane Dembélé sonne donc quasiment comme une revanche, et pas seulement pour ce qui concerne le ballon rond. « C’est une vraie fierté, grâce à lui peut-être qu’il y aura plein d’autres enfants qui vont croire en leurs rêves, pas forcément d’être footballeurs. On a une ancienne élève qui s’est inscrite à Sciences Po grâce à lui, car elle s’est dit que tout était possible », confiait auprès de France Info un ancien professeur. Sans omettre l’adoubement institutionnel lorsqu’il fut reçu sur le perron de la mairie par le maire de droite Guy Lefrand (divers droite). « Son discours m’a fait penser à Jacques Chirac en 1998 », a souri au passage l’ancien coéquipier de Messi au Barça.

À la bonne Eure

Il n’est certes pas le premier footballeur à y avoir été façonné. Citons le récent retraité Steve Mandanda, Brice Samba, Dayot Upamecano ou auparavant Bernard Mendy, Philippe Montanier ou encore Mathieu Bodmer. Ce fut d’ailleurs sur un stade portant le nom de l’ancien président du club Évreux FC 27, un temps parisien comme lui, qu’il a poursuivi sa « visite officielle » devant 3 500 personnes, avant de se rendre dans son quartier de La Madeleine (celui des five que la pub a su mettre en avant).

Karim Benzema avait dédié son Ballon au « peuple ». Le peuple des grandes agglomérations, Lyon et Bron pour sa part. Une histoire bien connue, faite de drames et de joies collectives, souvent autour du foot, qui a envahit nos représentations sociales et nos débats politiques. Un peuple très présent dans la liste de Deschamps. L’Ébroïcien, à travers son « retour au pays », qui rappelle étrangement celui du sociologue Didier Eribon à Reims, brise un petit silence autour de cette autre réalité nationale, plus « provinciale ». L’Eure compte 4 députés RN sur 5 possibles, mais désormais son héros se dénomme Ousmane Dembélé.

