S’abonner au mag
  • Ballon d’or 2025

Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé

TM
Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé

« Exceptionnel ! »

Pendant qu’Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’or au théâtre du Châtelet lundi soir, à quelques kilomètres, l’Évreux FC 27, le club formateur de l’ailier parisien, a vécu une folle soirée. Au moment de l’annonce, la centaine de personnes réunies dans la salle du stade Mathieu Bodmer a explosé de joie.

Des mots doux pour Évreux

Lors de son discours, l’international français, visiblement très touché, a évidemment tenu à remercier sa famille, le PSG, ses coéquipiers et Luis Enrique, mais n’a pas oublié d’où il venait : « Merci à ma ville, Évreux, là où j’ai grandi, là où j’ai tapé mon premier ballon de foot, a rejoué Dembélé. Chaque fois que j’ai du temps libre, j’essaie de retourner dans ma ville, ils ont toujours été exceptionnels avec moi du début jusqu’à la fin, ils me suivent, ils sont toujours là pour moi et je suis très heureux d’y avoir grandi. »

À quand sa statue place de la mairie ?

Le projet Dembélé

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
81
17
10
Revivez Marseille-Paris (1-0)
Revivez Marseille-Paris (1-0)

Revivez Marseille-Paris (1-0)

Revivez Marseille-Paris (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!