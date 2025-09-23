Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé

« Exceptionnel ! »

Pendant qu’Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’or au théâtre du Châtelet lundi soir, à quelques kilomètres, l’Évreux FC 27, le club formateur de l’ailier parisien, a vécu une folle soirée. Au moment de l’annonce, la centaine de personnes réunies dans la salle du stade Mathieu Bodmer a explosé de joie.

Des mots doux pour Évreux

Lors de son discours, l’international français, visiblement très touché, a évidemment tenu à remercier sa famille, le PSG, ses coéquipiers et Luis Enrique, mais n’a pas oublié d’où il venait : « Merci à ma ville, Évreux, là où j’ai grandi, là où j’ai tapé mon premier ballon de foot, a rejoué Dembélé. Chaque fois que j’ai du temps libre, j’essaie de retourner dans ma ville, ils ont toujours été exceptionnels avec moi du début jusqu’à la fin, ils me suivent, ils sont toujours là pour moi et je suis très heureux d’y avoir grandi. »

À quand sa statue place de la mairie ?

Le projet Dembélé