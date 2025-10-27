S’abonner au mag
En Coupe de France, Évreux jette l’éponge à la pause du match contre l’ASPTT Caen

La « magie » du 6e tour de la Coupe de France…

Ce samedi soir, sur la pelouse caennaise, la Coupe de France a encore prouvé qu’elle avait une sacrée plume. Mené 4-0 à la pause, avec deux gardiens expulsés en vingt minutes et un coach renvoyé au vestiaire avant même la causerie, Évreux a décidé que c’en était trop. Les Ébroïciens ont donc plié les crampons et laissé l’ASPTT Caen filer au 7e tour sans transpirer davantage. Rideau.

Un match qui a dégénéré également en dehors du terrain

Sur Instagram, Samuel Brigantino a sorti le communiqué du désespoir. Le président d’Évreux y raconte un match qui a viré au sketch noir : « Des personnes en dehors des acteurs du jeu ont commencé à adopter des attitudes violentes et injurieuses pendant de longues minutes. On a eu du mal à faire rentrer les joueurs aux vestiaires dans de bonnes conditions. » Traduction : c’était chaud, moche, et plus du tout du foot.

À Caen, le président Yann Binet a confirmé la tournure ubuesque de la soirée auprès d’Actu.fr : « Le coach d’Évreux m’a dit : “C’est la honte, on s’excuse du spectacle, on préfère s’en aller maintenant avant que ça ne s’envenime.” Ils se disaient écœurés par l’arbitrage. » Puis Binet de lâcher la phrase qui résume tout : « La fête a été gâchée. »

Reste maintenant à la commission de discipline de la FFF de sortir le carnet à sanctions. Pour le club d’Ousmane Dembélé, la note risque d’être corsée.

Le club d’Évreux célèbre le Ballon d’or d’Ousmane Dembélé

