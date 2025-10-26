Un match de Coupe de France arrêté pour des violences en tribunes

Et ça continue encore et encore.

Les violences font désormais partie du paysage footballistique français. La rencontre pour le 6e tour de Coupe de France entre Aubagne et le FC Avignon Ouest en a une nouvelle fois été le théâtre. Selon La Provence, la rencontre a été définitivement arrêtée aux alentours de la 71e minute après que des violences en tribunes ont éclaté entre supporters des deux clubs à la suite du troisième but aubagnais. Un supporter avignonnais aurait été interpellé.

La délocalisation de la rencontre à Aubagne source de tensions

Cette rencontre avait déjà attiré l’œil de la Ligue Méditerranée qui a décidé ce samedi, soit 24 heures avant le coup d’envoi, de délocaliser le match au stade De Lattre-de-Tassigny d’Aubagne, invoquant des raisons de sécurité pour ne pas disputer la partie dans la Cité des Papes. Une décision qui a suscité de vives tensions selon le quotidien provençal avec des attaques sur les réseaux sociaux visant le club aubagnais et la LMF.

Reste à savoir quelles seront les suites données par les instances.

