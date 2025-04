Nancy, Boulogne et Le Mans jouent la montée en Ligue 2, Châteauroux gagne le droit de croire au maintien

Ambiance élections législatives.

Un trio d’équipes jouera définitivement la montée en Ligue 2. Dans cette triangulaire, Nancy a une longueur d’avance, après sa victoire tardive à domicile contre Aubagne (2-0). La ville hôte du prochain congrès du parti socialiste s’en est remise à son capitaine, le roué défenseur Nicolas Saint-Ruf, et à une lucarne de Brandon Bokangu, pour glaner quatre précieux points d’avance sur le deuxième et le troisième.

Le but du break pour l'@asnlofficiel avec le bijou de Brandon Bokangu ! 2-0 Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/fyts3P3bRk — Championnat National (@NationalFFF) April 18, 2025

Le Mans est deuxième, après avoir bien taquiné Nîmes (4-0) devant plus de 5 000 personnes dans son stade Marie-Marvingt. Un triplé de son meilleur buteur, Arnold Vula, a lancé le week-end sportif de la Sarthe, qui accueille les 24 Heures motos. Les Manceaux n’ont perdu qu’une seule fois en National depuis le 22 novembre. Seul coup dur : la sortie sur blessure de leur milieu Martin Rossignol. Boulogne, à égalité avec Le Mans à la différence de buts, reste troisième après sa victoire contre Versailles (1-0). Dijon, qui a battu Villefranche (2-0) chez lui, est à huit points de Boulogne, soit un peu loin pour espérer monter.

Égalité parfaite dans l’histoire du derby rouennais

En bas, si Nîmes n’a donc pas du tout confirmé sa victoire à Quevilly la semaine dernière et passe dernier, Châteauroux peut y croire. Les Castelroussins ont été inspirés de battre Sochaux (1-0) grâce au huitième but de la saison de Mamadou Diallo, encore servi par le très bon Giovani Versini. Excellente soirée de la Berri, car, en plus des déroutes de Nîmes, Versailles et Villefranche, le Paris 13 Atletico a perdu dans son stade contre Orléans (0-1). Dans la course au maintien, Châteauroux devra cependant affronter trois équipes du top 5.

Le derby QRM – FC Rouen, deuxième du nom, s’est soldé sur une victoire de Quevilly Rouen Métropole (2-0). Yassine Fortune a distribué le bonheur des quelques fans de QRM en marquant un doublé. Inspiré, car son coéquipier Nadjib Cissé a pris un rouge avant la mi-temps. Mais les Diables rouges ont galéré pendant une mi-temps, et n’ont attendu que le bout du temps additionnel pour voir Charles Abi réduire le score. Dans l’histoire du derby rouennais, le compteur reste bloqué à une victoire partout. Enfin, puisqu’il faut bien un 0-0 par soirée de National, Bourg-en-Bresse et Concarneau s’y sont collés (0-0).

Boulogne 1-0 Versailles

But : Rambaud (36e) pour les Nordistes

Bourg-en-Bresse 0-0 Concarneau

Châteauroux 1-0 Sochaux

But : Diallo (37e) pour les Castelroussins

Dijon 2-0 Villefranche

Buts : Duville-Parsemain (44e) et Moco (49e) pour les Bourguignons

Le Mans 4-0 Nîmes

Buts : Vula (9e, 42e et 59e) et Yohou (65e) pour les Sarthois

Nancy 2-0 Aubagne

Buts : Saint-Ruf (66e) et Bokangu (80e) pour les Nancéiens

Paris 13 Atletico 0-1 Orléans

But : Khous (55e) pour les Orléanais

Quevilly Rouen 2-1 FC Rouen

Buts : Fortune (6e et 34e) pour QRM // Abi (90e+6) pour le FCR

Expulsion : Cissé (39e) côté QRM

