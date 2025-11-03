S’abonner au mag
Une amende pour Évreux après son abandon en Coupe de France

Un peu moins magique, cette Coupe de France.

La semaine dernière, le club d’Évreux (R1) avait déclaré forfait à la mi-temps de son 6e tour de Coupe de France sur la pelouse de l’ASPTT Caen. Un 4-0 à la pause, une double exclusion de ses gardiens avant celle de son entraîneur : assez pour qu’Évreux plie bagage et quitte le stade. La Ligue de Normandie a donc officialisé la victoire de l’ASPTT Caen, par forfait, sur le score de 4-0, rapporte Foot National.

60 euros en attendant plus gros ?

Ce lundi, la commission de la Ligue de Normandie a sanctionné l’ancien club d’Ousmane Dembélé et de Dayot Upamecano d’une amende de 60 euros pour un motif de « forfait non déclaré »Dans son procès-verbal, la commission a fait savoir qu’elle avait pris cette décision le plus rapidement possible à cause de l’urgence sportive et afin de limiter l’impact sur le bon déroulé de la compétition. La sanction pourrait être plus importante par la suite.

Si Dembouz veut aider à payer l’amende…

En Coupe de France, Évreux jette l'éponge à la pause du match contre l'ASPTT Caen

