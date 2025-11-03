Une amende pour Évreux après son abandon en Coupe de France

Un peu moins magique, cette Coupe de France.

La semaine dernière, le club d’Évreux (R1) avait déclaré forfait à la mi-temps de son 6e tour de Coupe de France sur la pelouse de l’ASPTT Caen. Un 4-0 à la pause, une double exclusion de ses gardiens avant celle de son entraîneur : assez pour qu’Évreux plie bagage et quitte le stade. La Ligue de Normandie a donc officialisé la victoire de l’ASPTT Caen, par forfait, sur le score de 4-0, rapporte Foot National.

60 euros en attendant plus gros ?

Ce lundi, la commission de la Ligue de Normandie a sanctionné l’ancien club d’Ousmane Dembélé et de Dayot Upamecano d’une amende de 60 euros pour un motif de « forfait non déclaré ». Dans son procès-verbal, la commission a fait savoir qu’elle avait pris cette décision le plus rapidement possible à cause de l’urgence sportive et afin de limiter l’impact sur le bon déroulé de la compétition. La sanction pourrait être plus importante par la suite.

Si Dembouz veut aider à payer l’amende…

