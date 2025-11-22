S’abonner au mag
  • France
  • ASPTT Caen

L’ASPTT Caen écope d’une amende « incompréhensible »

JD
L’ASPTT Caen écope d’une amende « incompréhensible »

La triple peine.

Au terme d’une rencontre chaotique et gagnée par forfait face à Évreux dans le cadre du sixième tour de la Coupe de France, l’ASPTT Caen, pensionnaire de R1, est tombée dès l’étape suivante, disputée le 15 novembre contre Yvetot, club de Seine-Maritime qui évolue au même échelon (1-2). Pas au bout de leur peine, les Caennais ont été rattrapés ce vendredi par la patrouille, en l’occurrence la commission de discipline de la Ligue de Normandie.

Après avoir collé une prune de 300 balles à Évreux pour le comportement affiché par ses supporters en Coupe de France, l’instance a puni l’ASPTT dans le cadre de ce même match, au motif que « les dirigeants ont un devoir de police des terrains ». Montant de la sanction : 100 euros.

Interrogé par Ouest France, le président du club normand juge le verdict « incompréhensible » et ne comprend pas « sur quoi la commission de discipline s’appuie pour infliger une amende ». « On ne peut rien nous reprocher, mais on nous met quand même 100 euros d’amende. Je trouve ça irréel », s’indigne Yann Binet.

Si jamais Orelsan cherche un nouveau club dans lequel investir…

Une amende pour Évreux après son abandon en Coupe de France

JD

