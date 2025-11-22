Vous voulez voir l’Italie à la Coupe du monde… d’une courte tête

Vittoria !

À la question « Voulez-vous que l’Italie se qualifie pour la Coupe du monde ? », vous avez été 54% à répondre « oui », contre 46% pour le camp du « non ». Si les tickets pour le Mondial étaient distribués par référendum, la Nazionale serait donc déjà invitée à la fête, mais d’une (très) courte tête. Elle peut au moins se réjouir en se disant qu’elle pourra compter sur une majorité de soutiens parmi les lecteurs de sofoot.com en mars prochain, lors de ses barrages contre l’Irlande du nord puis éventuellement le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine.

« Pour l’Italie, là ça deviendrait une faute professionnelle »

Après deux éditions ratées (2018 et 2022) et donc douze ans d’attente depuis cette foutue élimination contre l’Uruguay, certains prendraient presque pitié de nos voisins transalpins. « Oui, mais franchement c’est dingue : on élargit la Coupe du monde, il y a plus de qualifiés, et il y a toujours un gros qui risque d’être dehors. Pour l’Italie, là ça deviendrait une faute professionnelle. Et pourtant ce n’est pas gagné… », s’attriste ainsi crailoen. Pour d’autres, on sent bien que ce vote favorable tient autant du plaisir sadique de se moquer que du respect pour une sélection quadruple championne du monde. « Oui, car cette coupe est organisée pour que plus de petites équipes nationales y participent, tance Ainsi Parlait Zara Whites. Plus sérieusement, ce serait bien de revoir l’Italie en Coupe du Monde, vu le nombre d’étoiles qu’il y a sur le maillot. »

Mais pour certains, pas question d’oublier dans quelles circonstances cette maudite quatrième étoile a été brodée sur la tunique italienne. « Ils ne payeront jamais assez pour cette soirée de juillet 2006 », lâche ainsi BeppSlatter, qui a décidément la rancune tenace. Si le non atteint un score aussi élevé, c’est aussi parce que certains votants espèrent se marrer devant leur télévision, fin mars. C’est le cas de sefkanito : « Non, évidemment que non. Déjà parce que c’est très drôle et qu’en pareille circonstance nos cousins de l’autre coté des Alpes nous souhaiteraient tout autant. » Et puis, on ne bouleverse pas comme ça le train-train quotidien de mozefoker : « Depuis que j’ai dépassé la trentaine, j’aime pas bien qu’on bouleverse mes habitudes. Et depuis cette époque, la Coupe du monde c’est sans l’Italie. Aucune haine ni violence par rapport à 2006 bien entendu…. »

On n’ose pas imaginer les réponses si la question avait porté sur l’Argentine…

