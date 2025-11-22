Quand Estéban Lepaul venait voir un match incognito à Rennes avant de signer

Mission camouflage avortée.

Quelques jours avant de signer pour le Stade rennais, Estéban Lepaul s’est rendu au Roazhon Park pour la première journée de Ligue 1 contre l’OM. Incognito, ou presque. « J’étais avec mon ami Pierrick Capelle, révèle l’ancien Angevin dans un entretien pour L’Équipe. Le matin, il m’avait dit : “Tu veux qu’on aille voir le match ce soir ?” J’ai répondu : “Écoute, vas-y.” » Malheureusement pour les deux Scoïstes, leur mission d’infiltration tourne court. « On s’est fait reconnaître sur le parking de suite, dès qu’on est sortis de la voiture, par des supporters, poursuit Lepaul. Quelqu’un arrive et dit : “Il y a Capelle et Lepaul.” Pierrick dit : “Non, ce n’est pas du tout Lepaul, c’est mon cousin.” »

La couverture ne tiendra pas bien longtemps : « On a pris la photo, on est partis, et malheureusement on a rencontré ces gens-là dans le stade. On était à gauche derrière le banc rennais et ils ont dit à Pierrick : “Eh ! Ton cousin, il joue contre le Paris FC ce week-end !” On a bien rigolé, en plaisante désormais le buteur breton. Je lui avais dit : “Pierrick, avec toi, on ne va passer incognito nulle part.” Il a le plus de notoriété, il fait partie des vrais anciens de cette Ligue 1. Moi, j’avais une casquette, mais Pierrick non. Il a très vite été démasqué. »

Une visite prémonitoire ?

Deux semaines plus tard, la révélation angevine de la saison dernière venait renforcer l’attaque de Habib Beye en Bretagne. « Déjà la saison dernière, j’avais bien aimé le stade. Je le trouve sympa, les tribunes sont belles, il y a une bonne ambiance. Mais il n’y avait rien de fait à ce moment-là. Je venais juste voir un match et j’ai juste kiffé le moment », assure encore l’intéressé. Depuis, c’est lui qui faut vibrer ces mêmes supporters, comme lors de son triplé contre Strasbourg.

