Courir 104 kilomètres avant un match : le projet fou de « Gaspacho »

Courir 104 kilomètres avant un match : le projet fou de «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Gaspacho<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Pendant que Lens est champion d’automne, voici de quoi doit se contenter le rival…

Lorsque, le 26 octobre dernier, le LOSC en a collé six à Metz, un seul supporter ne devait pas être heureux. Il s’appelle Gaspard Degryse, est connu sous le nom de « Gaspacho » sur les réseaux sociaux, et a eu la brillante idée de se lancer le défi de courir 10 kilomètres autour Pierre-Mauroy à chaque but de son équipe préférée et un kilomètre pour les buts adverses. 70 bornes pour un pauvre match du dimanche aprèm, ça pique.

104 kilomètres et une arrivée sur la pelouse

Le club a donc décidé de lui rendre un hommage bien mérité en invitant l’ensemble de ses supporters à venir l’acclamer, samedi, avant Lille-Rennes, durant une course qu’il ne devrait pas oublier de sitôt. Pour l’ambiance déjà, mais aussi parce que les jambes risquent de piquer après. En effet, 104 kilomètres l’attendent parce qu’il n’a pas pu honorer les sorties après les rencontres contre Lorient (7-1) et Brest (3-3) en raison d’une blessure. S’il tient le coup, ses derniers mètres se feront sur la pelouse, quelques minutes avant le coup d’envoi.

Gaspacho a déjà eu l’honneur de courir aux côtés d’Olivier Létang lors d’un « petit » run de 10 kilomètres après la victoire contre l’OM (1-0). Beau joueur, le président des Dogues a indiqué qu’il ne serait peut-être pas venu si le succès avait été plus large.

Il a juste fait ça pour se faire mousser sur Strava.

