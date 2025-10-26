Lille prolonge le cauchemar de Metz

Lille 6-1 Metz

Buts : Igamane (8e), Correia (33e, 53e), Perraud (64e), André (81e), Haraldsson (90e+3) pour les Dogues // Sané (90e+5) pour les Grenats.

Après sa défaite improbable contre le PAOK, Lille se rassure en championnat profitant de la faiblesse abyssale du FC Metz. Il n’aura pas fallu grand chose pour mettre le LOSC sur les rails du succès. Remplaçant Jonathan Fischer dans les cages messines – dans l’opération « électrochoc » de Stéphane Le Mignan -, Pape Mamadou Sy détend ses 2,06 m pour repousser une première frappe ras-de-terre de Hamza Igamane (8e). Le verrou messin finit par céder lorsque Matías Fernández-Pardo centre en retrait dans la surface pour le Marocain, esseulé (1-0, 24e). Le gardien sénégalais file ensuite un beau coup de main aux Dogues, foirant complètement sa relance et offrant un lob des 35 mètres à Felix Correia (2-0, 33e). Le début d’un long, très long après-midi.

Un calvaire messin sans fin

En effet, les Nordistes attendent la seconde période pour corser l’addition : suite à un nouveau débordement de Fernandez-Pardo, Felix Correia contrôle entrée de surface et claque une demi-volée qui laisse Sy impuissant (3-0, 53e). Malgré le large turnover opéré des deux côté, la valse continue lorsque Romain Perrraud reprend entrée de surface le coup-franc d’Hákon Arnar Haraldsson (4-0, 64e).

En fin de match, Correia dépose une galette sur la tête de Benjamin André, fusillant Jonathan Fischerqui venait de remplacer Sy sorti KO (81e). Haraldsson aggrave le score d’une belle frappe croisée (6-0, 93e), tandis qu’Ibou Sané sauve l’honneur grenat d’une belle demi-volée (95e). Lille est provisoire 4e, tandis que Metz reste solide lanterne rouge et n’a toujours pas gagné cette saison.

La Metz est redite ?

Lille (4-2-3-1) : Özer – Meunier – Mbemba – Mandi (Ngoy, 68e) – Perraud – André (Diaoune,91e) – Bouaddi (Mukau, 45e) – Correia (Broholm, 83e) – Haraldsson – Fernandez-Pardo (Bentaleb, 68e) – Igamane (Sahraoui, 68e).

Entraîneur : Bruno Genesio.

Metz (3-4-2-1) : Sy (Fischer, 77e) – Kouao (Melieres, 61e) – Gbamin – Yegbe – Touré (Hein, 61e) – Deminguet (Guerti, 91e) – Stambouli – Tsitaishvili – Sabaly (Sane, 91e) – Abuashvili (Mputu, 61e)- Diallo.

Entraîneur : Stéphane Le Mignan.

Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1