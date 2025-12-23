Le duel Chantilly-Rennes a trouvé son stade

Osez Beauvais !

Qualifiée en 16es de finales de la Coupe de France aux dépens du FC Freyming le week-end dernier (0-3), l’US Chantilly (N2) a hérité d’un gros morceau au tour suivant, puisque c’est le Stade rennais qui se dressera sur sa route. Dans l’impossibilité de recevoir l’actuel sixième de Ligue 1 dans son enceinte habituelle, jugée trop petite, le petit club de l’Oise devait trancher entre deux options : le stade Walter-Luzi de Chambly ou le stade Pïerre-Brisson de Beauvais.

↳ Programmation 🏆 🆚 𝐔𝐒 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥𝐥𝐲 Après la reprise du championnat à Lille, les Rouge et Noir iront défier Chantilly le 11 janvier, une place en huitièmes de Coupe de France en jeu. pic.twitter.com/V50eR4kHX2 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 22, 2025

Comme annoncé sur les réseaux sociaux des deux clubs, les dirigeants cantiliens ont choisi l’option beauvaisienne, bien que légèrement plus lointaine. C’est donc à Pierre-Brisson et ses 10 000 places que les Bretons tenteront de faire respecter la logique le 11 janvier prochain (18h).

Aux Rennais de ne pas se foutre dans la sauce.

Un deuxième club de R1 rejoint les 16es !