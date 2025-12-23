S’abonner au mag
Le duel Chantilly-Rennes a trouvé son stade

Osez Beauvais !

Qualifiée en 16es de finales de la Coupe de France aux dépens du FC Freyming le week-end dernier (0-3), l’US Chantilly (N2) a hérité d’un gros morceau au tour suivant, puisque c’est le Stade rennais qui se dressera sur sa route. Dans l’impossibilité de recevoir l’actuel sixième de Ligue 1 dans son enceinte habituelle, jugée trop petite, le petit club de l’Oise devait trancher entre deux options : le stade Walter-Luzi de Chambly ou le stade Pïerre-Brisson de Beauvais.

Comme annoncé sur les réseaux sociaux des deux clubs, les dirigeants cantiliens ont choisi l’option beauvaisienne, bien que légèrement plus lointaine. C’est donc à Pierre-Brisson et ses 10 000 places que les Bretons tenteront de faire respecter la logique le 11 janvier prochain (18h).

Aux Rennais de ne pas se foutre dans la sauce.

