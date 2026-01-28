S’abonner au mag
Un contrat à vie pour Luis Enrique au PSG ?

Un contrat à vie pour Luis Enrique au PSG ?

Heureux comme un Luis en France. Après une saison magistrale sur le banc parisien, soldée par six trophées, Luis Enrique fait l’unanimité au PSG. Alors que son contrat expire en 2027, Le Parisien rapporte que les négociations sont entamées entre les deux parties en vue d’une prolongation.

Nasser al-Khelaïfi ferait même de ce dossier sa grande priorité, souhaitant que le technicien asturien garde les clefs du camion bleu et rouge le plus longtemps possible. Même son de cloche chez le principal intéressé, qui se dit très heureux à Paris et au PSG. L’entraîneur parisien prend également plaisir à travailler avec Luis Campos, dont le bail s’étend jusqu’en 2030.

L’hypothèse d’un CDI démentie par le club

Si le quotidien espagnol AS évoque depuis fin décembre la possibilité d’un « contrat à vie » pour Luis Enrique, autrement dit un CDI, cette hypothèse est démentie par le club. Le PSG devrait donc privilégier une prolongation en bonne et due forme pour poursuivre l’idylle encore quelques années.

De la stabilité au PSG, on aura tout vu.

Ces matchs qui peuvent changer le destin des clubs français en C1

