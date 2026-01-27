Deux nouveaux suspects arrêtés dans l’enquête sur des cambriolages de joueurs

Braquage à l’alsacienne. Ce mardi, deux individus ont été interpellés en région parisienne, soupçonnés d’avoir participé à une vague de cambriolages à Strasbourg. Depuis 2024, plusieurs joueurs du Racing – actuels ou anciens – ont vu leur domicile visité sans invitation. Le 25 janvier 2025, Andrey Santos s’était fait délester de bijoux et de maroquinerie de luxe pour un préjudice estimé à 500 000 euros, pendant qu’il disputait une rencontre de championnat.

Les enquêtes ont permis de relier ce vol à d’autres cambriolages similaires commis en Ligue 1, comme en 2024 chez Kevin Gameiro et Benjamin Bourigeaud, joueur de Rennes. Rebelote en septembre 2025 chez Emmanuel Emegha, cambriolé lui aussi pendant un match, pour environ 200 000 euros.

Deux suspects de 24 et 30 ans

Grâce aux images de vidéosurveillance, deux suspects avaient déjà été interpellés à l’époque, et une partie du butin retrouvée en région parisienne. Selon les informations d’Europe 1, confirmées par Le Parisien, deux nouveaux individus âgés de 24 et 30 ans ont été arrêtés ce mardi en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne par les enquêteurs. Ces interpellations confirment l’existence d’un réseau structuré, méthodique, visiblement renseigné sur les calendriers de Ligue 1.

Si ça peut donner une bonne raison à Valentin Barco de rester à la maison ce week-end.