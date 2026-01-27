Valentin Barco est fâché contre Strasbourg

Pas content, pas content. Suspendu pour la réception du PSG ce dimanche, Valentin Barco est surtout furieux contre son propre club, qu’il accuse de ne pas l’avoir mis en garde.

Mercredi dernier, la commission de discipline a acté une première sanction : « un match ferme de suspension par révocation du sursis », applicable à partir de ce mardi, après un rouge à Lens. « Et il ne fallait pas qu’il prenne de carton sur les dix matchs suivants », avait précisé Kader Mangane dans le quotidien Les DNA, le 21 janvier.

Mauvaise communication ?

Une subtilité qui ne lui aurait pas été clairement communiquée, notamment par le coordinateur sportif, selon son entourage. « Il n’a pas été prévenu. Ce n’est pas professionnel de la part du club et surtout de Kader Mangane. C’est son travail ! C’est vraiment n’importe quoi », lâche-t-on sèchement auprès du quotidien.

Lors du derby contre Metz (2-1) le 18 janvier, Barco a donc joué sans prudence particulière, a contesté une décision arbitrale et, rebelote, pris un jaune dès la 25e minute.

Du côté du club, on reconnaît une situation malheureuse qui aurait pu être évitée, tout en assurant que l’info a bien circulé, mais qu’elle a sans doute été mal comprise. Auteur d’un gros match à Lille dimanche (4-1) et d’une grosse saison, Barco manquera donc le choc face à Paris.

La prochaine fois, il faudra juste ne pas causer à l’arbitre.

