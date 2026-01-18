Quand Barco répond au chambrage de Hein et refuse de lui serrer la main

Encore une histoire de chambrage. À la fin du derby de l’Est, remporté par Strasbourg (2-1), une scène cocasse a eu lieu entre deux joueurs. Visiblement galvanisé par la victoire des siens, Valentín Barco a refusé de serrer la main de son adversaire Gauthier Hein. L’international argentin s’est même permis d’afficher un large sourire et de frapper l’écusson du RCSA sous les yeux du capitaine de Metz.

Valentín Barco répond à Gauthier Hein après le coup de sifflet final 🥶 Le @RCSA s'est offert le derby de l'Est ! #RCSAFCM https://t.co/G1LrLC6JMN pic.twitter.com/xWoVLGNfFc — L1+ (@ligue1plus) January 18, 2026

Un chambrage qui répond à un autre

Pour comprendre l’origine de ce chambrage, il faut remonter un peu plus tôt dans la partie. À la suite de la transformation de son penalty à la 24e minute, permettant de remettre les deux équipes à égalité, Hein avait imité la célébration de Cole Palmer. Problème, la Meinau s’est réchauffée avec le but de la victoire inscrit par Martial Godo juste avant la mi-temps et les Grenats n’ont jamais su y répondre. Conséquence, les Grenats s’inclinent logiquement et restent derniers de la Ligue 1, tandis que les Alsaciens remontent à la 7e place. De bonne guerre.