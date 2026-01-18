Strasbourg domine Metz dans le derby de l’Est

Strasbourg 2-1 Metz

Buts : Moreira (12e), Godo (43e) pour le RCSA // Hein (S.P., 24e) pour le FCM

Quoi de mieux qu’une victoire dans un derby pour son premier match en Ligue 1 pour se faire aimer de ses supporters ? C’est exactement ce qui est arrivé au nouvel entraîneur strasbourgeois Gary O’Neil ce dimanche avec le succès des siens face à Metz dans le derby de l’Est (2-1). Les locaux ne perdent pas de temps puisque dès la 12e minute, Julio Enciso, plein axe, lance Diego Moreira en profondeur dans le dos de la défense. Tel un attaquant, le Belge ouvre parfaitement son pied gauche pour trouver le petit filet de Jonathan Fischer (1-0, 12e). Mais cette entame parfaite va être gâchée par une intervention défensive non maîtrisée de Martial Godo sur Jessy Deminguet. Sans surprise, l’arbitre de la rencontre indique le point de penalty. Le capitaine Gauthier Hein prend ses responsabilités et parvient à tromper Mike Penders, pourtant parti du bon côté (1-1, 24e). La clim’ à la Meinau. Heureusement pour les Alsaciens, Godo se rattrape immédiatement en redonnant l’avantage aux siens d’une belle tête sur un service de Guela Doué (2-1, 43e), avant de louper la balle de break dans la foulée.

Le geste parfait de Diego Moreira 😍 Quel but magnifique du Strasbourgeois ! #RCSAFCM pic.twitter.com/ZwEQiSu6K4 — L1+ (@ligue1plus) January 18, 2026

Fischer n’aura pas suffi

Déterminée à creuser l’écart dès le début du second acte, l’équipe de Gary O’Neil impose son tempo, et Enciso, très inspiré, pense soulager Strasbourg, mais Fischer réalise un arrêt de grande classe (54e). En maîtrise, les Alsaciens, moins tranchants au fil des minutes malgré un grand Diego Moreira, ont poussé pour se mettre à l’abri, en vain. Avec ce succès important dans le derby, Gary O’Neil et les siens signent leur première victoire en championnat depuis début novembre et se replacent dans la course à l’Europe en reprenant provisoirement la 7e place.

