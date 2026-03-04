S’abonner au mag
Une enquête ouverte sur les prétendus propos racistes de Rafa Mir

Ne jamais banaliser, malgré la redondance. Comme le relaie Mundo Deportivo, une enquête a bien été ouverte suite au déclenchement du protocole anti-racisme lors de la rencontre opposant Elche à l’Espanyol. En effet, l’arbitre a interrompre la rencontre après qu’Omar El Hilali, défenseur marocain du club visiteur, a rapporté que Rafa Mir lui a glissé à l’oreille la provocation « Tu es venu en canot ». Aucun membre de l’équipe arbitrale n’a pu entendre distinctement ces propos.

Des sanctions ou un classement de l’affaire

Cette décision aboutira soit à des sanctions, soit à un classement de l’affaire pour insuffisance de preuves. Le club d’Elche s’est fendu d’un communiqué pour appeler à la prudence quant aux accusations à l’égard de leur joueur, qui n’a pas été sanctionné par la Liga jusqu’à nouvel ordre.

L’Espanyol Barcelone a en revanche fermement défendu El Hilali : « Nous condamnons également tout comportement portant atteinte à la dignité humaine, notamment les actes fondés sur l’origine, la couleur de peau ou les convictions personnelles, et nous apportons notre soutien indéfectible à Omar El Hilali. Dans l’attente d’une clarification complète des faits, nous respectons les procédures établies pour déterminer rigoureusement ce qui s’est passé, garantissant le droit de toutes les parties à être entendues. »

Le protocole antiracisme déclenché lors de la rencontre Elche-Espanyol de Barcelone

