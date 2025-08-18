S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J1
  • Metz-Strasbourg (0-1)

Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg

TA
Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg

Les bêtises reprennent.

Ce dimanche, au stade Saint-Symphorien, le derby de l’Est entre Metz et Strasbourg (0-1) a été interrompu quelques instants par un incident venu des tribunes. Un pétard a explosé à proximité d’un jeune ramasseur de balles messin, qui a visiblement été sonné et s’est tenu les oreilles.

Maillots dédicacés en guise de soutien

Les 600 supporters strasbourgeois présents, installés en tribune Est basse, et les fans messins juste au-dessus, ont assisté à la scène, tandis que le délégué notait l’événement et que le speaker appelait au calme. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer précisément l’origine du projectile. Le ramasseur de 14 ans, choqué et se tenant les oreilles, a été escorté par la sécurité pour subir quelques examens, selon Ouest-France. Rassuré, il a pu reprendre son poste jusqu’à la fin du match.

Pour marquer son soutien, Metz lui a offert un maillot signé par Jessy Deminguet, et Strasbourg a fait de même avec celui de Samir El Mourabet. La rencontre, qui aurait pu être suspendue en cas de récidive, s’est finalement poursuivie sans autre incident jusqu’au coup de sifflet final. 

Ça n’a pas empêché Metz de perdre son premier match de la saison.

Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1

TA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine