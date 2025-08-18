Un pétard a explosé près d’un ramasseur de balles lors de Metz-Strasbourg

Les bêtises reprennent.

Ce dimanche, au stade Saint-Symphorien, le derby de l’Est entre Metz et Strasbourg (0-1) a été interrompu quelques instants par un incident venu des tribunes. Un pétard a explosé à proximité d’un jeune ramasseur de balles messin, qui a visiblement été sonné et s’est tenu les oreilles.

Maillots dédicacés en guise de soutien

Les 600 supporters strasbourgeois présents, installés en tribune Est basse, et les fans messins juste au-dessus, ont assisté à la scène, tandis que le délégué notait l’événement et que le speaker appelait au calme. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer précisément l’origine du projectile. Le ramasseur de 14 ans, choqué et se tenant les oreilles, a été escorté par la sécurité pour subir quelques examens, selon Ouest-France. Rassuré, il a pu reprendre son poste jusqu’à la fin du match.

Pour marquer son soutien, Metz lui a offert un maillot signé par Jessy Deminguet, et Strasbourg a fait de même avec celui de Samir El Mourabet. La rencontre, qui aurait pu être suspendue en cas de récidive, s’est finalement poursuivie sans autre incident jusqu’au coup de sifflet final.

Ça n’a pas empêché Metz de perdre son premier match de la saison.

