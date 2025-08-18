Une première journée de Ligue 1 tristement historique

La ligue des talents sans les buts.

Nouvelle chaîne, nouveaux joueurs, nouveaux joujoux et pourtant la Ligue 1 a offert le strict minimum ce week-end pour son retour. Si Brest et Lille ont produit un sacré spectacle à Francis Le Blé (3-3), alors que Monaco a facilement disposé de Le Havre, les autres équipes du championnat ne sont pas parvenues à prendre le dessus sur les défenses adverses. Résultat : seulement 17 buts inscrits, soit le plus faible total depuis dix ans pour une première journée.

Pas beaucoup de buts, mais du suspense

Les détracteurs du championnat de France arrivent déjà avec leur gros sabots assurant qu’il n’y pas de spectacle, pas de suspense, nanananana. Il n’y a pas que les buts dans la vie : Lens-Lyon aura été un match plutôt sympa à suivre, Rennes-OM a offert un scénario fou et Metz-Strasbourg a été serré jusqu’au bout.

Même le très déséquilibré Nantes-PSG a mis du temps à se décanter. Bref, s’il n’y a pas eu de festivals offensifs ou de score fleuves pour le retour de la Ligue 1, c’est peut-être parce que le championnat est plus compétitif qu’on ne le pense… ou alors que les attaquants étaient encore en vacances.

À vous de juger.

Les notes de Ligue 1 +