Lyon grignote Lens

Grâce à un but de Georges Mikautadze inscrit juste avant la mi-temps, Lyon a battu Lens sur la plus courte des marges à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Une victoire qui permet à l'OL de bien commencer sa saison et de faire (encore) pleurer Pierre Sage, son ancien entraîneur qui démarre mal sa nouvelle aventure.

Lens 0-1 Lyon

But : Mikautadze (45e+1)

Il rêvait d’un tout autre samedi, c’est certain. Il espérait une autre après-midi, un autre destin. Mais voilà : à l’heure de retrouver l’Olympique lyonnais qu’il a tant aimé et pour qui il a tant bûché, Pierre Sage est tombé. Ou il a vu son nouveau club chuter, en tout cas, Lens s’étant incliné à domicile à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Il aura suffi d’un petit pion, signé Georges Mikautadze dans le temps additionnel du premier acte, pour que l’aventure de l’entraîneur français démarre mal. Difficile à encaisser pour les Sang et or, qui n’ont pas démérité. Mais que ce soit de son ex ou de la manière de gagner, l’OL n’en a cure tant que les trois points sont là.

Mikautadze commence bien

Bataille lancée, battle de gardiens programmée ! Alors que les deux équipes mordent les premières minutes à pleines dents, aucun filet ne tremble. Et pour cause : les portiers se montrent impeccables, quelque soit le côté du terrain. D’abord, Robin Risser sauve une jolie volée de Corentin Tolisso. Puis, Rémy Descamps rassure sa défense avec des sorties parfaites et des prises de balle sereines. Il faut dire que les joueurs offensifs en bonne position leur facilitent la tâche, envoyant régulièrement leurs tentatives hors cadre : c’est par exemple le cas pour Deiver Machado chez les Sang et or, ou pour Mikautadze chez les Rhodaniens.

⚽️ Georges Mikautadze ouvre le score contre Lens ! 💥 Bien servi par Malick Fofana, le Géorgien conclut en bout de course !#Action pic.twitter.com/UmjAIBZVIP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 16, 2025

Le rythme et l’engagement répondent donc présents, oui, mais pas forcément la précision ou le talent pur. Jusqu’au but de Mikautadze, justement : tandis que beaucoup pensent à une mi-temps sans but et se demandent déjà s’il faut faire entrer la recrue Florian Thauvin ou le petit nouveau Pavel Sulc, le Géorgien ouvre le score dans le temps additionnel de la première période en plaçant son extérieur du pied sur un centre signé Malick Fofana. Dans la foulée, Descamps stoppe encore les espoirs de Machado et évite ainsi l’égalisation des locaux juste avant la pause.

Thauvin revient pour rien

À la reprise, le score peut sembler cruel pour Lens. Mais bien que séduisants, les hommes de Pierre Sage doivent se faire plus décisifs s’ils ambitionnent de rivaliser avec des blocs cohérents comme celui de Lyon. Car quand les occasions arrivent, à l’image du tir d’Andy Diouf, Descamps trouve toujours le moyen de les repousser. Gêné par Clinton Mata, Wesley Saïd ne trouve quant à lui pas la cible. Et ce n’est pas le remplacement de Rayan Fofana par Thauvin à l’heure de jeu qui change les choses, les Gones protégeant avec détermination leur minuscule avance. À l’autre bout de la pelouse, M. Fofana loupe le break devant Risser. Pas de quoi le regretter, la bande de Paulo Fonseca ne craquant pas par la suite. Ça fait trois unités pour lui, et zéro pour son confrère.

Lens (3-4-3) : Risser – Baidoo, Sarr, Udol – Aguilar (Abdulhamid, 86e), Thomasson, Diouf, Machado (Bermont, 76e) – Fofana (Thauvin, 58e), Guilavogui, Saïd (Sotoca, 86e). Entraîneur : Sage.

Lyon (4-3-3) : Descamps – Kumbedi (Merah, 66e), Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Tolisso, Morton – Maitland-Niles, Mikautadze (Karabec, 90e+2), Fofana (Sulc, 90e+2). Entraîneur : Fonseca.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1