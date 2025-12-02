S’abonner au mag
  Italie
  Naples

Scott McTominay encore célébré en Italie

CDB
Scott McTominay encore célébré en Italie

Le seul vrai Flying Scottishman.

Déjà élu joueur de la saison en Serie A à la fin de la saison 2024-2025, Scott McTominay a été récompensé ce lundi avec une nouvelle distinction. Lors du Gran Gala del Calcio, le milieu écossais du SSC Napoli a été élu joueur de l’année en Italie. Cette nomination récompense sa superbe année 2025, avec à la clé un quatrième titre de champion d’Italie pour Naples.

L’Inter, l’autre grand gagnant de la soirée

Avec 18 buts et 6 passes décisives en 68 apparitions sous le maillot napolitain, l’ancien joueur de Manchester United s’est mué en sauveur tout au long de la saison dernière, et ne s’est pas fait prier pour recommencer. Le 18 novembre, il s’envolait dans le ciel de Glasgow, marquant un superbe retourné face au Danemark (4-2) pour emmener l’Écosse à la Coupe du monde 2026.

Grâce à ce succès, il rejoint la liste prestigieuse des lauréats de ce trophée, avec notamment Zinédine Zidane, Kaká ou encore Cristiano Ronaldo. Également nommé dans l’équipe de l’année en Serie A aux côtés de son coéquipier Amir Rrahmani, il est accompagné de nombreux joueurs de la malheureuse Inter Milan, tels Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicollo Barella et Lautaro Martinez.

On attend le back-to-back.

Naples surprend et dépasse le leader romain

CDB

