Les buts totalement fous de l’Écosse face au Danemark

LB
Déjà deux candidats au Prix Puskás.

L’Écosse a arraché la première place du groupe C au détriment du Danemark après un match épique à Hampden Park, avec l’art et la manière (4-2). Si la Tartan Army sera bien au rendez-vous mondial cet été, Scott McTominay et Kenny McLean ont inscrit deux buts d’anthologie.

Deux chefs-d’œuvre

La rencontre a basculé dans l’irrationnel dès la troisième minute de jeu, lorsque McTominay s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter un retourné acrobatique dans le petit filet de Kasper Schmeichel, qui a dû rappeler de bons souvenirs aux supporters de Naples.

Mais l’ouverture du score écossaise n’a pas été le seul bijou de la soirée, puisque McLean a décidé de parachever le récital offensif des Tartans avec un lob somptueux envoyé depuis le rond central. L’Écosse retrouvera donc la Coupe du monde 27 ans après sa dernière participation.

Et la meilleure nouvelle dans tout ça : on aura droit au moins à trois reprises au Flower of Scotland cet été.

Andy Robertson dédie la qualif écossaise à Diogo Jota

LB

