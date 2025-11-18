L'Écosse s'offre une soirée de folie pour retrouver la Coupe du monde

Bonne nouvelle : les supporters écossais seront sur le continent américain cet été.

La dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde n’a pas manqué de suspense, en particulier du côté de Hampden Park, où l’Écosse affrontait le Danemark. Bonheur au vainqueur, malheur au vaincu était la devise de cette rencontre. Mais ce sont bien les Écossais qui ont fini par triompher au bout du temps additionnel, face à des Danois qui ont manqué le coche en ne gagnant pas en étant en supériorité numérique face à la Biélorussie la journée précédente (3-2). Dans l’autre match décisif pour la qualification directe entre l’Autriche et la Bosnie-Herzégovine, le scénario a aussi été fou.

L’Ecosse au bout du suspens, la Bosnie pourra nourrir des regrets

La joie était palpable dans les travées de Hampden Park au moment du coup de sifflet final, trois coups qui ont mis fin à un match aux rebondissements multiples. Mais ce sont bien les Ecossais qui ont fini par s’imposer et arracher la qualification directe pour le Mondial 2026 grâce à deux buts inscrits dans le temps additionnel par Kieran Tierney d’une frappe depuis l’extérieur de la surface (3-2, 90e+3) et un lob signé Kenny McLean du rond central (4-2, 90e+8) ont permis à l’Ecosse d’obtenir la victoire nécessaire et deux points d’avance sur leurs adversaires du soir et de regoûter au parfum d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. Le Danemark devra lui passer par les barrages pour espérer voir l’Amérique cet été.

Dans le groupe H, la confrontation entre l’Autriche et la Bosnie a aussi tenu toutes ses promesses. Longtemps les Bosniens ont cru apercevoir les contours du Nouveau Continent après l’ouverture du score de Haris Tabaković avant le quart d’heure de jeu (0-1, 12e), mais la persévérance autrichienne a fini par payer. Konrad Laimer pensait avoir ramener son équipe à hauteur en fin de première période, mais le joueur du Bayern a vu son but refusé par la VAR pour une faute au départ de l’action (43e). C’est finalement Michael Gregoritsch, entré en jeu au cours de la seconde période qui est venu offrir la qualification directe aux Autrichiens (1-1, 77e). Les voisins suisses ont également rempli le contrat en ramenant un point du Kosovo pour achever leur parcours de qualification à la première place et laisser le Kosovo à trois unités. Si la Roumanie a signé l’un des cartons du soir face à Saint-Matin (7-1), les Tricolorii sont restés scotchés à la troisième place du groupe H, derrière l’Autriche et la Bosnie.

Reste maintenant aux barrages d’attribuer les derniers billets restants.

Kosovo 1-1 Suisse

Buts : Muslija (74e) pour les Dardanët // Vargas (47e) pour la Nati

Suède 1-1 Slovénie

Buts : Lundgren (87e) pour les Blågult // Elsnik (64e) pour les Dragons

Écosse 4-2 Danemark

Buts : McTominay (3e), Shankland (78e), Tierney (90e+3), McLean (90e+9) pour la Tartan Army // Højlund (57e SP), Dorgu (82e) pour la Danish Dynamite

Expulsion : Kristensen (61e) côté Danemark

Biélorussie 0-0 Grèce

Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine

Buts : Gregoritsch (78e) pour la Wunderteam // Tabaković (12e) pour les Lys dorés

Roumanie 7-1 Saint-Marin

Buts : Rossi (13e CSC), Baiaram (29e), Man (42e), Valentini (57e CSC), Hagi (76e), Ratiu (82e), Munteanu (86e SP) pour les Tricolori // Giacopetti (2e) pour la Serenissima

Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial