Matić, Hassan et Gradit sanctionnés après leurs actions homophobes

La justice a deux vitesses, l’homophobie en a encore plus.

Après s’être désolidarisés de la journée de lutte contre l’homophobie lors de la dernière saison de championnat, trois joueurs de Ligue 1 sont logiquement sanctionnés par la commission de discipline de la LFP. Nemanja Matić, qui a cru bon de mettre du scotch sur le logo arc-en-ciel, sera suspendu deux matchs (plus deux avec sursis). Le milieu de terrain lyonnais a également accepté de participer, comme l’indique la LFP dans un communiqué, à une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football. Il a six mois pour y prendre part. Même action, même bêtise et même sanction pour le Havrais Ahmed Hassan.

Le Lensois Jonathan Gradit, auteur lui d’une insulte homophobe envers le Monégasque Krépin Diatta à la fin du dernier match, sera suspendu un match. Il avait annoncé verser sa prime d’éthique à la fondation de son club.

Ils célébreront peut-être le mois des fiertés l’année prochaine.

