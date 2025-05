Jonathan Gradit va verser sa prime d’éthique à la fondation du RC Lens

En bonne intelligence.

Jonathan Gradit n’est ni le premier ni le dernier à ne pas parvenir à contrôler ses nerfs lors d’un match de foot. Ce samedi, le défenseur lensois avait lancé une insulte à caractère homophobe à Krépin Diatta en rentrant au vestiaire à la pause après un accrochage avec le Monégasque sur le terrain.

Sa prime d’éthique versée à la fondation du RC Lens

La scène captée par les caméras de DAZN a fait réagir, tombant en plus à l’occasion de la journée consacrée à la lutte contre l’homophobie. Selon L’Équipe, une source proche du RC Lens a fait savoir qu’à la suite d’un échange entre le club et le joueur le dimanche, ce dernier a souhaité faire un geste pour se rattraper.

« Le club, très à cheval sur le respect au sens large, et le joueur, qui souhaitait s’excuser de manière concrète, sincère et proactive, ont acté le retrait de sa prime d’éthique. Elle est reversée à la fondation du club qui va la flécher vers des actions à visée éducative et citoyenne », explique ce proche du club au quotidien.

Une belle manière d’assumer son erreur.

