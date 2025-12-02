Saint-Cyr/Collonges, le petit club du Rhône face à son rêve lyonnais

David contre les Gones.

Ce lundi, Cléopâtre Darleux, ancienne internationale française de handball, a envoyé Saint-Cyr Collonges (R1) face à l’OL (L1), en 32es de finale de Coupe de France. Deux clubs séparés d’à peine 20 kilomètres : autant dire un vrai derby du 69.

À Saint-Cyr, le club-house du petit club du nord de l’agglomération s’est aussitôt transformé en virage improvisé : rires, cris et bonheur collectif. Normal : ici, on est surtout supporters des Gones. Un air de déjà-vu pour les amateurs de belles histoires, façon Écotay-Moingt, qui avait envahi Geoffroy-Guichard au tour précédent (malgré un sévère 11-1 face aux Verts). La vraie fête du foot local, celle où le score compte presque moins que le souvenir.

Le président de Saint-Cyr/Collonges, Hassan Baba Arbi, résume l’instant avec des étoiles dans les yeux : « Pour nous, c’est la consécration. On fait un 32e de finale de Coupe de France, on n’a jamais été aussi loin. Quitte à sortir, autant jouer une belle équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. Quand on me dit que c’est l’OL, je lève les bras : c’est à la maison, c’est à côté. Et puis c’est notre club de cœur, on est lyonnais. […] Je pense que ça va plutôt se jouer chez eux. On l’espère. »

Reste à savoir si Saint-Cyr pourra proposer un autre scénario que ceux qui lui ont permis d’arriver jusque-là. Lors des deux tours précédents, le club s’est imposé deux fois aux tirs au but, après des 0-0 très appliqués, sans encaisser le moindre but en Coupe de France cette saison.

C’est peut-être eux, les rois du stationnement de bus.

