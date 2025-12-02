S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 32es
  • Saint-Cyr/Collonges-OL

Saint-Cyr/Collonges, le petit club du Rhône face à son rêve lyonnais

SF
Saint-Cyr/Collonges, le petit club du Rhône face à son rêve lyonnais

David contre les Gones.

Ce lundi, Cléopâtre Darleux, ancienne internationale française de handball, a envoyé Saint-Cyr Collonges (R1) face à l’OL (L1), en 32es de finale de Coupe de France. Deux clubs séparés d’à peine 20 kilomètres : autant dire un vrai derby du 69.

À Saint-Cyr, le club-house du petit club du nord de l’agglomération s’est aussitôt transformé en virage improvisé : rires, cris et bonheur collectif. Normal : ici, on est surtout supporters des Gones. Un air de déjà-vu pour les amateurs de belles histoires, façon Écotay-Moingt, qui avait envahi Geoffroy-Guichard au tour précédent (malgré un sévère 11-1 face aux Verts). La vraie fête du foot local, celle où le score compte presque moins que le souvenir.

Le président de Saint-Cyr/Collonges, Hassan Baba Arbi, résume l’instant avec des étoiles dans les yeux :  « Pour nous, c’est la consécration. On fait un 32e de finale de Coupe de France, on n’a jamais été aussi loin. Quitte à sortir, autant jouer une belle équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. Quand on me dit que c’est l’OL, je lève les bras : c’est à la maison, c’est à côté. Et puis c’est notre club de cœur, on est lyonnais. […] Je pense que ça va plutôt se jouer chez eux. On l’espère. »

Reste à savoir si Saint-Cyr pourra proposer un autre scénario que ceux qui lui ont permis d’arriver jusque-là. Lors des deux tours précédents, le club s’est imposé deux fois aux tirs au but, après des 0-0 très appliqués, sans encaisser le moindre but en Coupe de France cette saison.

C’est peut-être eux, les rois du stationnement de bus.

Pas de Lille à la télévision pour la prochaine journée de Ligue Europa

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!