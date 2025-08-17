Un petit Paris dispose de Nantes

Fatigué et remanié, le superchampion d'Europe parisien s'est fait tout petit pour s'imposer à Nantes (0-1) en clôture de la première journée de Ligue 1.

Nantes 0-1 PSG

But : Vitinha (67e) pour le PSG

Nuno Mendes, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia : ce dimanche au coup d’envoi de sa rencontre à Nantes – sa 67e de la saison 2024-2026, quatre jours après une Supercoupe d’Europe à Udine –, le Paris Saint-Germain alignait sur son banc de touche cinq nommés au Ballon d’or. Ça s’est ressenti : après une bonne heure d’ennui, il a fallu attendre l’entrée des quatre premiers cités pour que tout le monde en ait pour son argent – sans faire offense à Ibrahim Mbaye – et que les filets tremblent. Et encore : ce fut une frappe un peu hasardeuse de Vitinha, déviée par Chidozie Awaziem (67e), mais qui sera la seule réalisation de cette partie (0-1).

Quatre tirs cadrés pour Paris, zéro pour Nantes

Le troisième des quatre tirs cadrés parisiens du soir, et les chiffres disent vrai : pour cette première journée, Paname a bien galéré, face à une équipe jaune ayant principalement proposé – Luís Castro ou non – une ligne de cinq à chaque repli, des dégagements dans le vide, des jambes qui tremblent dans le camp adverse mais, aussi, les coups de rein d’un Yassine Benhattab qui a posé son CV au bureau de la Ligue 1 – demandez à Lucas Hernández – après être passé par celui du National ; peut-être aurait-il fallu faire entrer le déserteur Matthis Abline avant l’heure de jeu pour espérer quelque chose.

🤯 Vitinha, le capitaine du soir, prend ses responsabilités et trompe la défense nantaise ! 🇵🇹#FCNPSG pic.twitter.com/hQP7MxHwVA — L1+ (@ligue1plus) August 17, 2025

Au moins derrière, les Canaris ont longtemps tenu la baraque. Avec un peu de réussite, certes, comme lorsque Lee Kang-in a été contré au moment de capitaliser sur sa bonne première période (36e), lorsque Gonçalo Ramos a décidé de ne pas tomber devant Anthony Lopes, et est passé tout proche d’un but pauletesque dans la continuité de l’action (42e), ou lorsque Beraldo n’a pas profité d’un drôle de coup de billard (66e). Après l’ouverture du score, le break s’est refusé aux visiteurs, pour quelques centimètres à chaque fois : trop en avance sur le dernier défenseur pour Ramos (76e) ou trop à droite du poteau de Lopes pour Bradley Barcola (89e), pas totalement dans son assiette ce dimanche. Et ça n’était pas le seul.

FCN (4-3-3) : Lopes – Amian (c), Awaziem, Tati, Cozza – Leroux (Tabibou, 86e), H. Kwon (Coquelin, 78e), Lepenant – Benhattab (Abline, 59e), M. Mohamed (A. Camara, 79e), H. Guirassy (H. Hong, 59e). Entraîneur : Luís Castro.

PSG (4-3-3) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L. Hernández (N. Mendes, 61e) – K. Lee (D. Doué, 61e), Vitinha (c), F. Ruiz (Hakimi, 61e) – Mbaye (O. Dembélé, 61e), G. Ramos (Kvaratskhelia, 78e), Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

