Levée de boucliers après la décision de la LFP d'abandonner les couleurs arc-en-ciel

Reculer pour reculer. Après que la LFP a annoncé avoir abandonné les couleurs arc-en-ciel sur les maillots des joueurs dans le cadre d’une journée dédiée à la lutte contre l’homophobie Ligue 1, les réactions ne se sont pas fait attendre.

Si la Ligue a affirmé auprès de L’Équipe travailler à un nouveau dispositif mêlant la lutte contre toutes les discriminations, et ce avec le « soutien de [ses] associations, qui ont bien compris le sens de [sa] démarche », cela ne semble pas avoir franchement convaincu l’Inter-LGBT, collectif regroupant plusieurs associations dont la Fédération sportive LGBT ou le collectif Rouge Direct, qui lutte contre l’homophobie dans le football : « Le choix de la LFP semble se porter sur l’invisibilisation de l’homophobie comme discrimination particulièrement prégnante dans le football pour la noyer dans un fourre-tout des « discriminations » », écrit l’Inter-LGBT dans un communiqué.

L’association Foot ensemble au secours de la LFP

Même son de cloche du côté de Mathias Ott, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (DILCRAH) : « Reculer sur des symboles qui rendent visibles les personnes LGBT+, c’est envoyer un signal préoccupant. La mobilisation du football professionnel est indispensable pour faire progresser l’égalité de toutes et tous », estime-t-il dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier a quant à elle parlé de « honte inqualifiable pour les dirigeants de la LFP ».

Une honte inqualifiable pour les dirigeants de la LFP. En 2026, ils ne sont même pas capables d'afficher les couleurs de l'arc-en-ciel sur des maillots ? On ne stagne même plus, on régresse. En réalité, le foot français ne veut pas lutter contre l'homophobie.@RougeDirect, on… https://t.co/TwJ2ozLzA6 — Marine Tondelier (@marinetondelier) March 12, 2026

Vincent Labrune peut toutefois se rassurer, il a tout de même reçu le soutien de Foot ensemble, association qui intervient dans les clubs et centres de formation pour sensibiliser à la lutte contre l’homophobie : « Lorsque les maillots arborent les couleurs arc-en-ciel, on parle de « pinkwashing ». Lorsqu’on change de dispositif, cela devient un scandale. Que faudrait-il donc faire pour agir sans être systématiquement critiqué ? », pose son président, Yoann Lemaire.

Une seule priorité : ne pas abandonner la lutte.

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