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Réginald Ray et Bastia officialisent leur divorce

TC
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Réginald Ray et Bastia officialisent leur divorce

Heureusement que Daniel Craig réussit mieux ses missions sauvetages. Le « professionnel » Réginald Ray et le SC Bastia ont mis fin à leur collaboration « d’un commun accord » après la non moins improbable relégation des Corses en Ligue 3 l’année prochaine.

La tâche était plus qu’épineuse pour l’ancien technicien de Valenciennes puisqu’il avait rallié la Haute-Corse lorsque les Corses étaient bons derniers. Il aura au moins eu le mérite de donner de l’espoir aux Corses qui y auront cru jusqu’à la dernière journée et qui lèguent le bonnet d’âne de cette année aux Amiénois.

Les Bastiais se seront battus

Une chose est sûre, les Bastiais auront donné le maximum de leurs corps dans cette fin de saison. Preuve à l’appui, les désormais ex-joueurs de Ray sont leaders de Ligue 2… des cartons jaunes et rouges par match. Il faut le dire, ce n’est pas vraiment la surprise du siècle pour un club qui veut désormais bâtir un nouveau projet et « recommencer à zéro » comme l’évoquaient les dirigeants au micro de France 3 Corse.

Que le Double R se rassure : le FC Metz peut être intéressé par son profil.

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TC

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