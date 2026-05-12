Mason Greenwood entretient le flou sur son avenir à l’OM

« Allô Monsieur Lorenzi ? » Mason Greenwood était présent ce lundi soir au Palais Brongniart à Paris et en a profité pour parler français (un peu) et évoquer (un tout petit peu) son avenir. Nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison aux Trophées UNFP, remporté par Ousmane Dembélé, l’ailier anglais a continué d’entretenir le flou sur son avenir à l’Olympique de Marseille, alors qu’il semble plutôt s’écrire loin du Vieux-Port.

Greenwood vante les mérites de la Ligue 1

Au micro d’Africa Top Sports, le numéro 10 de l’OM a confié « espérer rester ». Il a aussi salué le niveau de la Ligue 1 : « C’est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. » Message à sa direction ou simple coup de com, Mason Greenwood a peut-être tout simplement envie de sortir du bunker de la Commanderie et de découvrir qu’il existe, paraît-il, du soleil en Provence, dès l’année prochaine.

🗣️ Mason Greenwood après sa présence dans l’équipe type de Ligue 1 UNFP. Va-t-il rester en France la saison prochaine ??? 🤔🫠 « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. »… pic.twitter.com/SX7JOLTW5q — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) May 11, 2026

Il n’y a pas que la Méditerranée qui va être agitée cet été près de la Bonne Mère.

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