S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG

Une ribambelle d’absents au PSG pour le match du titre contre Lens

EM
Réactions
Une ribambelle d’absents au PSG pour le match du titre contre Lens

Prendre zéro risque, Luis Enrique ne fait ça qu’en dehors du rectangle vert. En vérité, le coach espagnol pourrait même envoyer les Titis, puisqu’ils sont assurés « d’être champions à 99,9 % », comme il l’a confirmé après la victoire face à Brest, ce dimanche. Trêve de plaisanterie, le finaliste de la Ligue des champions se déplacera en terre lensoise avec sept joueurs en moins, pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

Casse-tête pour Lucho

Dans son communiqué, le PSG a annoncé les forfaits de Lee Kang-in, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, Quentin Ndjantou. Une ribambelle de blessés qui doit sûrement donner le plein d’espoir aux Lensois dans la course au titre. Une victoire 15-0 et tout sera relancé.

Ouverture du score de Pierre Bachelet.

Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
76
10

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.