Une ribambelle d’absents au PSG pour le match du titre contre Lens

Prendre zéro risque, Luis Enrique ne fait ça qu’en dehors du rectangle vert. En vérité, le coach espagnol pourrait même envoyer les Titis, puisqu’ils sont assurés « d’être champions à 99,9 % », comme il l’a confirmé après la victoire face à Brest, ce dimanche. Trêve de plaisanterie, le finaliste de la Ligue des champions se déplacera en terre lensoise avec sept joueurs en moins, pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

Casse-tête pour Lucho

Dans son communiqué, le PSG a annoncé les forfaits de Lee Kang-in, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, Quentin Ndjantou. Une ribambelle de blessés qui doit sûrement donner le plein d’espoir aux Lensois dans la course au titre. Une victoire 15-0 et tout sera relancé.

Ouverture du score de Pierre Bachelet.

Didier Drogba et Adil Rami font des éloges au PSG