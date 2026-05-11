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Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1

JF
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Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1

Un avant-goût de Ballon d’or ? Comme l’an dernier, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1, à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP. Devant Vitinha, Nuno Mendes, Mason Greenwood et Florian Thauvin, l’international français a été récompensé par ses pairs, à l’issue d’une saison à 10 buts et 6 passes décisives en 20 petits matchs.

Le cinquième à faire le doublé

Un faible nombre de matchs joués, neuf titularisations seulement, qui n’a pas empêché d’être mis en avant par les joueurs de Ligue 1. Le Parisien devient le cinquième joueur à réaliser ce doublé comme meilleur joueur de Ligue 1.

La question est désormais de savoir si cette récompense est prémonitoire, puisque l’an dernier, Dembélé avait enchaîné son trophée UNFP avec une Ligue des champions et un Ballon d’or. Après avoir remercié tous ses coéquipiers, chambré Vitinha et adoubé Luis Enrique, il n’a d’ailleurs pas manqué de parler de ses prochains objectifs : la Ligue des champions et la Coupe du monde.

Et avec Doué, ils ont même pensé à saluer le Stade rennais !

Encore un doublé pour Désiré Doué

JF

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